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Zeytinyağlı Enginar Dolması

Zeytinyağlı Enginar Dolması
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

8 adet enginar

2 adet orta boy soğan

3 su bardağı sıcak su

2 çay bardağı pirinç

Yarım demet taze nane

2 çay bardağı zeytinyağı

1 adet limonun suyu

4 adet kesme şeker

Tuz

Enginarların üzerine sürmek için:

1 adet limon

YAPILIŞI

Soğanları yarım ay şeklinde doğrayıp bir tencereye alın. Üzerine 1 çay bardağı su ekleyin. Soğanlar suyu çekinceye kadar pişirip ocağı kapatın. Tencereye yıkanıp süzülmüş pirinç, ince kıyılmış nane, 1 çay bardağı zeytinyağı ve tuz ilave edip karıştırın. Enginarları temizleyip, kararmalarını önlemek için, her taraflarını ikiye böldüğünüz limonla ovun. 4 enginarı tencereye alıp üzerine pirinçli harçtan koyun. Kalan enginarları üzerlerine kapatıp bastırın. Limon suyu ve kalan zeytinyağını tencerenin üzerine gezdirin. Kesme şeker ekleyip, tuz serpin. Kalan suyu ilave edip tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte enginarlar yumuşayana kadar pişirin. Ilık ya da soğuk olarak servis yapın.
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