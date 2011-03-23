Zeytinyağlı Enginar Dolması

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Soğanları yarım ay şeklinde doğrayıp bir tencereye alın. Üzerine 1 çay bardağı su ekleyin. Soğanlar suyu çekinceye kadar pişirip ocağı kapatın. Tencereye yıkanıp süzülmüş pirinç, ince kıyılmış nane, 1 çay bardağı zeytinyağı ve tuz ilave edip karıştırın. Enginarları temizleyip, kararmalarını önlemek için, her taraflarını ikiye böldüğünüz limonla ovun. 4 enginarı tencereye alıp üzerine pirinçli harçtan koyun. Kalan enginarları üzerlerine kapatıp bastırın. Limon suyu ve kalan zeytinyağını tencerenin üzerine gezdirin. Kesme şeker ekleyip, tuz serpin. Kalan suyu ilave edip tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte enginarlar yumuşayana kadar pişirin. Ilık ya da soğuk olarak servis yapın.