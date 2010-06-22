Zeytinyağlı Havuç

Sofra Tarifi
MALZEMELER
9 adet havuç
2 adet kıyılmış soğan
3 diş sarımsak
4 çorba kaşığı bulgur
veya pirinç
8 çorba kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı esmer şeker
1 su bardağı su
Yeteri kadar tuz
YAPILIŞI
Soğanları yarım ay şeklinde doğrayın. Derin bir tencereye sarımsakları, zeytinyağını ve soğanı alın. Kısık ateşte, tencerenin kapağı kapalı olarak 5-6 dakika pişirin. Esmer şeker ve suyu ilave edin. Su kaynayınca, doğradığınız havucu ekleyin. Havuç yumuşayınca, pirinç ve tuzu ilave edin. 2 dakika sonra ocaktan alın. Maydanozla süsleyip, soğuk olarak servis yapın.