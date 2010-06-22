Zeytinyağlı Havuç

Sofra Tarifi

9 adet havuç 2 adet kıyılmış soğan 3 diş sarımsak 4 çorba kaşığı bulgur veya pirinç 8 çorba kaşığı zeytinyağı 1 tatlı kaşığı esmer şeker 1 su bardağı su Yeteri kadar tuz

YAPILIŞI

Soğanları yarım ay şeklinde doğrayın. Derin bir tencereye sarımsakları, zeytinyağını ve soğanı alın. Kısık ateşte, tencerenin kapağı kapalı olarak 5-6 dakika pişirin. Esmer şeker ve suyu ilave edin. Su kaynayınca, doğradığınız havucu ekleyin. Havuç yumuşayınca, pirinç ve tuzu ilave edin. 2 dakika sonra ocaktan alın. Maydanozla süsleyip, soğuk olarak servis yapın.



