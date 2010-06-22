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Sofra / Zeytinyağlılar ve Mezeler / Zeytinyağlı Havuç

Zeytinyağlı Havuç

Zeytinyağlı Havuç
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

9 adet havuç

2 adet kıyılmış soğan

3 diş sarımsak

4 çorba kaşığı bulgur

veya pirinç

8 çorba kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı esmer şeker

1 su bardağı su

Yeteri kadar tuz

YAPILIŞI

Soğanları yarım ay şeklinde doğrayın. Derin bir tencereye sarımsakları, zeytinyağını ve soğanı alın. Kısık ateşte, tencerenin kapağı kapalı olarak 5-6 dakika pişirin. Esmer şeker ve suyu ilave edin. Su kaynayınca, doğradığınız havucu ekleyin. Havuç yumuşayınca, pirinç ve tuzu ilave edin. 2 dakika sonra ocaktan alın. Maydanozla süsleyip, soğuk olarak servis yapın.

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