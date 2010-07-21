Zeytinyağlı Mevsim Sebzeleri

Sofra Tarifi

1 kg barbunya 1 su bardağı zeytinyağı 2 adet orta boy soğan 2 adet küçük boy havuç 750 gram pırasa 1 çay kaşığı tuz 3 tatlı kaşığı toz şeker 1 adet limon Süslemek için: 1-2 dal maydanoz veya dereotu

YAPILIŞI

Barbunyayı bir taşım haşlayarak süzün. Zeytinyağını tencereye alarak ay şeklinde doğradığınız soğanı ve dilimlediğiniz havucu ilave edin. Pembeleşene dek soteleyin. Doğradığınız pırasa ve barbunyayı ekleyin. Tuz, toz şeker ve limon suyunu ilave edin. Ağır ateşte sebzeler pişene dek pişirin. Servis tabağına alarak üzerini dilediğiniz şekilde yeşilliklerle süsleyin. Soğuk olarak servis yapın.

