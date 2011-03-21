DETAYLI ARA
Sofra / Zeytinyağlılar ve Mezeler / Zeytinyağlı Sultani Bezelye

Zeytinyağlı Sultani Bezelye

Zeytinyağlı Sultani Bezelye
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg sultani bezelye

1 adet büyük boy soğan

1 adet orta boy havuç

1 kahve fincanı zeytinyağı

1 adet domates

2 tatlı kaşığı toz şeker

Yarım demet dereotu

1 kahve fincanı ılık su

Tuz

YAPILIŞI

Bezelyeleri ayıklayın. Soğanı irice, havucu ise zar şeklinde doğrayın. Bezelye, soğan ve havucu tencereye alın. Zeytinyağını ilave edin. Domatesi bütün şekilde tencereye yerleştirin. Toz şeker, kıyılmış dereotu, tuz ve suyu ekleyin. Kısık ateşte 15-20 dakika pişirin. Piştiğinde servis tabağına dizerek, ortasına domatesi yerleştirin. Arzuya göre dereotu ile servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Zeytinyağlı Salatalık
Zeytinyağlı Salatalık
Pratik Taze Fasulye Turşusu
Pratik Taze Fasulye Turşusu
Kızarmış Biber Dolması
Kızarmış Biber Dolması
Yoğurt Soslu Fasulye
Yoğurt Soslu Fasulye
Patates salatalı enginar
Patates salatalı enginar
Hurma Dolması
Hurma Dolması
Zeytinyağlı Türlü
Zeytinyağlı Türlü
Pastırmalı Kavurma
Pastırmalı Kavurma

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN