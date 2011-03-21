Zeytinyağlı Sultani Bezelye

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bezelyeleri ayıklayın. Soğanı irice, havucu ise zar şeklinde doğrayın. Bezelye, soğan ve havucu tencereye alın. Zeytinyağını ilave edin. Domatesi bütün şekilde tencereye yerleştirin. Toz şeker, kıyılmış dereotu, tuz ve suyu ekleyin. Kısık ateşte 15-20 dakika pişirin. Piştiğinde servis tabağına dizerek, ortasına domatesi yerleştirin. Arzuya göre dereotu ile servis yapın.