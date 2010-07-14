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Zeytinyağlı Taze fasulye

Zeytinyağlı Taze fasulye
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg taze fasulye

1/3 su bardağı zeytinyağı

2'şer adet soğan ve domates

2 tatlı kaşığı toz şeker

2 adet sivri biber

1 su bardağı su

Tuz

YAPILIŞI

Fasulyeyi yıkayıp, ayıklayın. Zeytinyağının yarısını bir tencereye alın ve üzerine fasulyeyi ekleyin. Piyazlık doğranmış soğanı katın ve fasulyeyi kısık ateşte 15-20 dakika pişirin. Kabukları soyulmuş ve küp doğranmış domatesi ilave edin. 2 tatlı kaşığı toz şeker ve tuzu ekleyin. Sivri biberleri ve suyu katın. Kısık ateşte fasulye yumuşayana kadar pişirin. Sivri biberler üzerinden alın. Servis yapmadan önce kalan zeytinyağını katın. Servis tabağına alın ve soğuduktan sonra servis yapın
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