Zeytinyağlı Türlü

Sofra Tarifi

2 adet soğan Yarım çay bardağı zeytinyağı Yarım kg taze fasulye 1 çay bardağı su 2 tatlı kaşığı toz şeker 1 çay bardağı barbunya 2'şer adet havuç, patlıcan, sivri biber ve patates, tuz Kızartmak için: Sıvı yağ Sosu için: 2 çorba kaşığı zeytinyağı 4 adet domates 3 diş sarımsak 1 çay kaşığı toz şeker, tuz

YAPILIŞI

Yemeklik doğranmış soğanı zeytinyağında kavurun. Ayıklanmış taze fasulyeyi ilave edip kavurmaya devam edin. Su, toz şeker ve barbunyayı ekleyin. Taze fasulye ve barbunya diri kalacak şekilde kısık ateşte pişirin. Diğer tarafta küp doğranmış havuç, patlıcan, sivri biber ve patatesi ayrı ayrı kızgın sıvı yağda kızartın. Taze fasulyeli karışımın içine kızartılmış sebzeleri ilave edip kaşık değdirmeden tencereyi sallayarak sebzeleri harmanlayın ve servis tabağına alın. Sos için zeytinyağında rendelenmiş domates, ince kıyılmış sarımsak, toz şeker ve tuzu pişirin. Türlünün üzerine gezdirip ister sıcak ister soğuk olarak servis yapın.