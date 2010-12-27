Zeytinyağlı Türlü

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Havuç, patates ve kerevizi yıkayıp kabuklarını soyun. Pırasayı 2'şer cm uzunluğunda dilimleyin. Havuç, patates ve kerevizi küp küp doğrayın. Zeytinyağını bir tencereye alıp yemeklik doğranmış soğanı ekleyerek kavurun. Sırası ile havuç, patates ve kerevizi ekleyip kısık ateşte kavurmaya devam edin. Tuz, karabiber ve toz şekeri ekleyip karıştırın. Son olarak yıkanmış pirinci ekleyin. Üzerine suyu gezdirin. Kısık ateşte tencerenin kapağı kapalı olarak suyunu çekene kadar pişirin. Soğuduktan sonra servis tabağına alın. İnce kıyılmış maydanoz ve dereotu ile süsleyip servis yapın.