Zeytinyağlı Yaprak Sarma

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Zeytinyağını bir tencereye alın. Yemeklik doğranmış soğanı ve dolmalık fıstığı ilave edip, hafif pembeleşene kadar kavurun. Yıkanmış pirinci ekleyin ve kısık ateşte 15 dakika kavurmaya devam edin. Ocağın altını kısın ve 1 su bardağı sıcak su ekleyip suyunu çekene kadar pişirin. Daha sonra içine kuş üzümü, ince kıyılmış nane ve dereotu, toz şeker, tarçın, yenibahar, karabiber ve tuz ekleyip karıştırın. Salamura yaprağı fazla tuzunun çıkması için sıcak sudan geçirin ve süzün. Yaprağın orta kısmına sarma harcından 1 tatlı kaşığı koyun ve önce yaprağın üst kısmını daha sonra iki kenarını malzemenin üzerine kapatıp, sarın. Yaprak ve sarma harcı bitene kadar işleme devam edin. Sarmaları tencereye dizin ve üzerine 2 su bardağı sıcak su koyun. Önce harlı, sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Soğuduktan sonra servis tabağına alın. Limon dilimleriyle süsleyip soğuk olarak servis yapın.