21 Temmuz 2018

Tüm zamanların en hızlı ve pratik Sofra’sı! Sofra Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Esra Düzdağ yazdı...



Son yıllarda yapılan araştırmalar, arkadaşlarla-eşle-dostla ev ortamında buluşup yemek eşliğinde sohbet etmenin daha sıcak ve samimi bulunduğunu, sevdiklerimize kendi ellerimizle bir şeyler hazırlamanın bir nevi terapi olduğunu gösteriyor. Aynı araştırmalar, mutfakta en çok "doğallık, besleyicilik ve pratiklik" aradığımızı da işaret ediyor. Yani yeme içmenin birleştirici etkisinde hemfikiriz ve yemek konusunda da belli kriterlerimiz var. Mutfaktan yükselen nefis kokular herkesin iştahını kabartırken, doğal malzemelerden ve besleyici tatlardan da ödün vermek istemiyoruz. Vee tüm bunların saatlerce mutfağa kapanarak değil, zaman kaybetmeden, kolayca olmasını tercih ediyoruz! İşte elinizde tuttuğunuz Sofra Dergisi, bu beklentileri karşılayacak bir rehber olmayı amaçlıyor. Yani başka bir deyişle, tüm zamanların en "hızlı ve pratik" Sofra'sı ile huzurlarınızdayız! Kahvaltıdan çay saatine, fırın yemeklerinden tatlılara her öğün ve her kategori için mutfakta hayatınızı kolaylaştıracak birbirinden leziz tarifleri bir araya getirdik. Tavuk, kıyma, yumurta gibi besleyici değeri yüksek ve çabuk pişen malzemelerle ziyafet sofraları kurarken, yarım saatte nefis börekler bile yapabileceksiniz. Bir yandan hazır ürünlerin kolaylığını, diğer yandan doğanın bize sunduğu sebze-meyveleri taze taze kullanmanın farkını yaşayabileceğiniz harika tariflerimiz var. Bu özel sayının yanına çok yakışan "Ferahlatan İçecekler" kitabımız ise sıcak yaz günlerinde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz birbirinden farklı tam 32 içecek tarifinden oluşuyor. "Hızlı ve Pratik" Özel Sayısı'nın, günlük yaşamın koşuşturmacasına içindeki keyifli molalarda sizlere kolaylık sağlaması ve belki de mutfağa mesafeli olanları cesaretlendirmesi dileğiyle…



Tadı damağınızda kalacak Sofra'larda buluşmak üzere…



