Atıksız muftak Genel Yayın Yönetmeni Esra Düzdağ yazdı...



"Atıksız mutfak" kavramına artık hepimiz aşinayız, değil mi?



"Sıfır atık mutfaktan başlar" fikrinden yola çıkacak olursak, öncelikle çocuklar, gençler ve ev kadınları olmak üzere, restoran işletmecilerinin ve şeflerin de dahil olduğu, toplumun her kesimini kapsayan ciddi bir bilinçlenmeye ihtiyacımız var. Bunun için de arada bir şu soruları kendimize sormalıyız bence:



Gıda ürünlerini saklama koşullarından pişirme yöntemlerine, marketteki satın alma anından tüketim aşamasına kadar nelere dikkat ediyoruz?



Atıksız bir mutfak için işletmecilere ve biz tüketicilere düşen sorumluluklar nedir?



Sofralarımıza gelen bir kap yemekte kimlerin emeği olduğunu, tohumdan tabağa kadar nasıl bir emek ve süreçten geçerek geldiklerini düşünüyor muyuz?



Her bir lokmanın çok değerli olduğunu ve bu nedenle her bir malzemeden maksimum yararlanmak gerektiğini bilerek, bu konuda takdire değer çabaları olan SG İmalathane'de keyifli bir çekim gerçekleştirdik… Sevgili Selda Güleç'in hazırladığı reçeteleri, önümüzdeki sayılarda da sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz… Bu ayki tariflerden özellikle patates kabuğu cipsini yiyenler pek beğenmiş, benden söylemesi! Daha önceleri de bu konulara değindiğimizi hatırlayanlar olacaktır… Sofra Dergisi olarak 24'üncü yılımıza girerken, "atıksız mutfak" bilincini yerleştirmek gibi bir sorumluluğu da üstlenmiş bulunuyoruz.



Peki neden mi bu konuyu çok önemsiyoruz? Çünkü;



• Türkiye'de yıllık 214 milyar TL'ye karşılık gelen gıda çöpe atılıyor.

• Dünya genelinde ise yılda yaklaşık 1,3 milyar ton gıda atığı oluşuyor. Ve oluşan gıda atığının yüzde 60'ı engellenebilir durumda.

• Dünyada oluşan karbon salınımının yüzde 8'i gıda atığından kaynaklanıyor. Bu durum 3.3 milyar ton karbondioksitin yayılmasına neden olarak küresel ısınmayı hızlandırıyor.

• Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) raporuna göre ise yalnızca geçen yıl üretilen 60 milyon ton bitkisel ürünün 9.5 milyon tonu tüketiciye ulaşmadan heba oldu!



Bu tablo karşısında kaynakların verimli kullanılması, depolama ve nakliye süreçlerinde yapılacak düzenlemeler de israfı önemli ölçüde azaltacaktır elbette ancak bizler de nihai tüketiciler olarak tüketim alışkanlıklarımızı değiştirerek bu rakamların değişmesine katkıda bulunabiliriz…



Atıksız mutfak konusunda siz ne düşünüyorsunuz? Görüş ve önerilerinizi paylaşırsanız mutlu oluruz...