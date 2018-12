20 Aralık 2018

Bi yumurta hikayesi yazdık Genel Yayın Yönetmeni Esra Düzdağ yazdı...



Bazı ürünler vardır, yaşanan coğrafyalardan, alışkanlıklardan ve geleneklerden bağımsız olarak, her dem her ortamda yer bulur kendine… Söz konusu mutfak ise buna en iyi örnek olarak yumurtayı gösterebiliriz. Dünya mutfaklarının tümünde bazen sos, bazen ana yemek olarak gelip kurulur sofralara… Bazense kutlamaların başrolündedir. Sadece kahvaltı öğünüyle sınırlanamayacak bir zenginlik barındırır…



Küçük yaşlarda "bi yumurta kırmakla" başlamıştır pek çoğumuzun mutfak macerası… Dünyaya gözlerini açtıktan 6 ay sonra her insan yavrusunun diyet listesine "zorunlu" olarak giren yumurta, hepimizin mutfakla tanışma anlarına da şu veya bu şekilde eşlik etmiştir. Kız isteme ritüellerinde, "Oğlum bak baştan söyleyelim, yumurta bile kıramaz" denilen kızlar, belki de bu sözden hırslanarak yumurtayı mutfağının başköşesine koyuverir. E yalan mı, böylesine doyurucu, lezzetli ve pratik bir malzemeyle sofralar kurmak kolay gelir tabii ki! Anne sütünden sonra, insanın ihtiyacı olan tüm besin öğelerini barındıran, çok zengin bir besin kaynağı olması sebebiyle, beslenme uzmanlarının da göz bebeğidir aynı zamanda…



Prof. Dr. Üstün Dökmen'in dizeleri ise bir başka pencereden bakar yumurtaya: "…. Çocukların ve çanakların bulunmadığı bir çağda yalnızca su ve toprak; bir de yumurta. Toprak, ayaklandı önce, sonra kanatlandı; hiç bu kadar yüksekten bakmamıştı kendine Yer. Yer sevinçten kanat çırptı; Çünkü kanatlanmıştı."



Bir canlıya hayat verecek kadar yüksek besleyici değere sahip, pratik, lezzetli, üstelik en ekonomik protein kaynağı olan yumurta, bu ayki özel sayımızın da başrolünü kaptı!



Beslenmedeki öneminden tarihçesine, pişirme yöntemlerinden türlerine kadar yumurtaya dair tüm bilgileri derleyip, günün her öğününe uygun tariflerle taçlandırdık. Osmanlı Saray Mutfağı'ndan dünya mutfaklarına kadar tam 82 adet yumurtalı tarifi bir arada bulacağınız bu özel sayıda emeği geçen tüm şeflere ve yazarlarımıza teşekkür ediyorum.



Böylesine değerli ve bir o kadar da kolay ulaşılabilen bu lezzet toplarına, sofralarınızda daha çok yer açmanız için vesile olmak dileğiyle…