Esra Düzdağ

20 Aralık 2018

Vejetaryenlik ve veganlığa dair…

Vejetaryenlik ve vegan diyetler son dönemde ülkemizde de giderek popüler hale gelmeye başladı. Kısa dönemlik uygulanabilecek bir diyetten çok bir yaşam tarzını ve kültürünü ifade eden vejetaryenlik, hayvansal kaynaklı gıdaların sınırlı miktarda veya hiç tüketilmediği, bunların yerine bitkisel kaynaklı besinlerin tüketildiği bir beslenme şekli. Veganlık ise sadece bitkisel besinleri tüketen kişiler için yapılan bir tanımlama. Bu tip seçimleri yapanların ekolojik nedenlerden sağlığa ve hayvanları korumaya kadar kendince farklı sebepleri var elbette…



Biz de zaman zaman sayfa aralarında yer verdiğimiz vegan tarifleri, sizlerden gelen talepler doğrultusunda bu ay daha geniş bir konu halinde işlemeye karar verdik. Şahsen kendimi, beslenme tarzında böyle köklü bir değişime hazır hissetmesem de, dönemsel olarak denemenin faydalı olduğunu düşünüyorum.



Vejetaryenliğe ilişkin en eski belgeler Avrupa'da M.Ö 6. yy'a kadar dayanıyor. Yani oldukça eski ve köklü bir beslenme kültüründen bahsediyoruz…



Çeşitli beslenme şekilleri bulunan vejetaryenlikte ihtiyaç duyulan besin ögeleri kişiye göre farklılık gösterebiliyor. Dolayısıyla vücuda olumlu-olumsuz etkilerini hesaba katarak, ezbere hareket etmemek gereken, hassas bir konu…



Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Gizem Gök'ten aldığım bilgilere göre, vejetaryenler için dengeli beslenme problemleri genellikle protein, kalsiyum, demir, çinko, B12 vitamini, D vitamini ve yağ asitleri gibi besin ögelerinin dengeli ve yeterli alınıp alınmadığı konusunda görülüyor. Bu beslenme grupları içinde özellikle vegan diyet en riskli olanı. Vegan beslenmenin sürdürülebilir olması için mutlaka planlı ve özenli bir beslenme programı gerekiyor. Vejetaryenlik ya da veganlığın tek tip beslenmeye ve olumsuz etkilere dönüşmemesi için, bireysel ihtiyaçlarınızı bilip diyetinize çeşitlilik katmanız tavsiye ediliyor.



Böyle bir eğiliminiz varsa, konuyu bilimsel veriler eşliğinde araştırıp, mutlaka bir beslenme uzmanından danışmanlık almanızı tavsiye ederim.

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Eylül'ün doğasına, mevsimin akışına uygun pek çok konu içinde böyle farklı bir başlık da açalım dedik bu ay... Vejetaryen ya da vegan beslenme hakkında siz ne düşünüyorsunuz? İçeriğimiz hakkında yorum yapar, dergimizin sayfalarında görmek istediğiniz konuları paylaşırsanız çok sevinirim…



Tadı damağınızda kalacak Sofra'larda buluşmak üzere…