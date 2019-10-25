Kadın muhaddis Bağdâdiyye

Dav'ü's-sabâh lakabıyla da bilinir. Bağdat'ta doğdu. Babasından ve zamanın meşhur âlimlerinden okudu. Abdullah b. Mansûr el-Mevsılî ve Ebü'l-Meâlî Muhammed el-Lemmâs'tan çeşitli kitaplar, hâfız Muhammed b. Ebû Bekir el-İsfahânî'den Begavî'nin Şerhu's-Sünne'sini ve başka hadis kaynaklarını, Abdülhak el-Yûsufî'den de Şâfiî'nin İhtilâfü'l-hadîs̱'i ile Buhârî'nin et-Târîhu'l-kebîr'ini ve diğer çeşitli kitapları dinleyip rivayet etmiştir.



Acîbe, Mes'ûd es-Sekafî ve Ebû Abdullah er-Rüstemî tarafından kendilerine icâzet verilen âlimlerin son halkasını teşkil eder. Kendisinden de muhaddis Afîfüddin Muhammed el-Harrât, Sirâceddin Ebû Hafs Ömer el-Kazvînî ve Mahmûd b. Ali ez-Zâkıfî gibi meşhur âlimler muhtelif kitapları rivayet etmişlerdir. Şeyhlerini ve isnadlarını ihtiva eden on cüzlük bir meşyeha*sı bulunmaktadır.



Doksan üç yaşlarında iken Bağdat'ta vefat etmiştir.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi