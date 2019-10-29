Altılık Nedir?

1249 (1833) yılından itibaren tedavüle çıkarılmış olan altılık, 12,55 gr. ağırlığında ve 38 mm. çapında, itibarî 6 kuruş yahut 240 para değerinde idi. Ön yüzünde "Adlî" tuğra, arka yüzünde basım yeri ve tarihi bulunmakta, kenarlarında çiçekli su yer almaktadır. Bu sikkenin mağşûşiyeti beşlik*lerden daha azdır. M. Belin tarafından eski zolota* tarzında ve bunların sekiz katına eşit olduğu bildirilen altılığın kısımları üçlük (6,35 gr., 33 mm., 3 kuruş) ve altmışlıktan (2,95 gr., 28 mm., 1,5 kuruş) ibarettir.Altılıkların ağırlığı beşliklerden biraz aşağı, buna karşılık noktasız beşliklerin iki misline eşit olup ayarı 0,435'ten 0,440'a kadar değişmektedir. Bu sikkeler Sultan Mahmud'un yirmi altıncı saltanat yılından itibaren otuz ikinci saltanat yılına kadar çıkarılmıştır. Piyasaya sürülen miktarı ise yaklaşık 137.775.369 kuruştur.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi