Berîdşâhî Hanedanlığı

Hânedanın kurucusu Emîr Kāsım Kafkas Türkleri'nden olup gençlik yıllarında Behmenî Şahı III. Muhammed'in (1463-1482) hizmetine girmiş, onun sarayında berîd*-i memâlik mevkiine kadar yükselmiş ve hânedana da bu görevi dolayısıyla Berîdşâhîler denilmiştir. Emîr Kāsım, Mahmud Şah'ın saltanatı sırasında (1482-1518) önce kûtvâl*, Nizâmülmülk Melik Hasan'ın vefatından sonra da başvezir (emîr-i cümle) tayin edilmiştir. Behmenîler'in zayıflaması üzerine ülke toprakları parçalanmış, Bîcâpûr'da Âdilşâhîler, Ahmednagar'da Nizamşâhîler, Berâr'da İmâdşâhîler, Gûlkünde'de Kutubşâhîler ve bir müddet sonra Bîder'de Berîdşâhîler bağımsızlıklarını ilân etmişlerdir (1492). Emîr Kāsım'ın ölümü üzerine, yerine "Dekken tilkisi" diye şöhret bulan oğlu Emîr Berîd geçti (1504-1543). Emîr Berîd'in zamanında Behmenîler'den III. Ahmed, Alâeddin, Veliyyullah ve Kelîmullah onun vesâyeti altında sadece ismen hükümdar idiler. Emîr Berîd edebiyat, sanat ve mimariye ilgi duyan bir şahsiyetti. Başşehirde Rengîn Mahal'i inşa ettiren de odur. Berîdşâhîler Vicayanagar racaları ve diğer bazı komşularıyla sürekli mücadele ettiler. Son Berîdşâhî Sultanı III. Emîr Berîd Şah (1609-1619) Âdilşâhîler'in hücumuna mâruz kaldı. II. İbrâhim Şah 1619'da Berîdşâhîler'i mağlûp ederek Bîder'i topraklarına kattı. Böylece Berîdşâhîler hânedanı sona erdi.

BERÎDŞÂHÎ HÜKÜMDARLARI

1. Kāsım Berîd Şah897 (1492)

2. Emîr Berîd Şah910 (1504)

3. Ali Berîd Şah950 (1543)

4. İbrâhim Berîd Şah988 (1580)

5. II. Kāsım Berîd Şah995 (1587)

6. II. Emîr Berîd Şah998 (1590)

7. Mirza Ali Berîd Şah1010 (1601)

8. III. Emîr Berîd Şah1018-1028 (1609-1619)



Berîdşâhîler Behmenî sanat ve mimarisini devam ettirdiler. Onların döneminde Maysor'un önde gelen şehri olan Bîder Rengîn Mahal, Taht Mahal, Terkeş Mahal ve Kâli (Kara) Mescid gibi binalarla süslenmiştir. Emîr Kāsım, Emîr Berîd, Ali Berîd ve İbrâhim'e ait türbeler de Bîder'in meşhur yapıları arasında sayılabilir. Ünlü Behmenî Veziri Mahmûd-ı Gâvân'ın öğretime açtırdığı medrese Berîdşâhîler zamanında da eski hüviyetini korumuştur.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi