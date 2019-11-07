Cüşeyş Ed Deylemî

Muhadramûn*dan olup adı bazı kaynaklarda Cişnes ve Huşeyş olarak da geçmektedir. Ataları VI. yüzyılda, İran'ın kuzeyinde dağlık bir bölge olan Deylem'den gelip Yemen çevresine yerleşmişlerdir. Peygamberlik iddia edenlerden Esved el-Ansî'nin Yemen bölgesinde birçok karışıklık çıkarması, Hz. Peygamber'in Yemen valisi Şehr b. Bâzân'ı öldürerek karısını alması ve kısa bir süre çevrede hâkimiyet kurması üzerine Resûl-i Ekrem bölgenin ileri gelenlerine ve bu arada Deylemliler'in reislerinden olan Vebr b. Yuhannis ile Cüşeyş'e bir mektup gönderdi. Onlardan Esved el-Ansî'yi ortadan kaldırmalarını istedi. Bunun üzerine Cüşeyş ile Fîrûz ed-Deylemî ve diğer yöneticiler bir araya gelerek Esved'i nasıl öldüreceklerini planladılar. Eski vali Şehr'in eşi Âzâd'ın yardımıyla bir gece Esved el-Ansî'yi konağında öldürdüler. Bu hadise Hz. Peygamber'in vefatından bir gün veya bir gece önce meydana gelmiş (11/632), olayla ilgili haber Hz. Peygamber'in vefatından sonra Hz. Ebû Bekir'e ulaşmıştı.

Hz. Peygamber'in vefatı üzerine bölgede ikinci bir ridde* olayı baş gösterdi. Bu defa Esved'in öldürülmesinde rolü olan Kays b. Mekşûh ayaklandı ve önceleri birlikte hareket ettiği Dâzeveyh, Fîrûz ed-Deylemî ve Cüşeyş ed-Deylemî'yi kendisi için tehlikeli görerek öldürmeyi planladı. Bir komplo ile Dâzeveyh'i öldürttü; ancak diğerleri durumu öğrenerek kurtuldular.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi