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Djokovic ile Agassi'nin yolları ayrıldı

Son dönemde yaşadığı sakatlıklar ve form düşüklüğü nedeniyle istediği performansı sergileyemeyen eski dünya 1 numarası Sırp tenisçi ile antrenörü Andre Agassi'nin yolları ayrıldı.

AA Spor Haberleri
Giriş Tarihi: 1.4.2018 00:00 Güncelleme Tarihi: 1.4.2018 00:02
Djokovic ile Agassi'nin yolları ayrıldı

ABD basınına konuşan eski şampiyon tenisçi Agassi, kariyerinde 12 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic ile yollarını ayırdıklarını belirterek, "Novak'a bu zamana kadar elimden gelen desteğin en iyisini verdim. Ama en çok, anlaşamadığımız konusunda anlaştığımızı fark ettik. Bundan sonraki kariyerinde başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Uzun bir sakatlık döneminin ardından geçen yıl Agassi ile çalışmaya başlayan Djokovic, ve Wimbledon'da çeyrek finalde elenmiş ve sakatlığı yeniden nüksetmişti.

Bu sezon ise 'a dördüncü turda veda eden 30 yaşındaki tenisçi, son olarak Miami Açık'ın ikinci turunda elendi.

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Djokovic ile Agassi'nin yolları ayrıldı
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