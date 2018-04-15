Galatasaray - Medipol Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Spor Toto Süper Lig puan durumu

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz hafta liderlik koltuğunu rakibine kaptıran Galatasaray, şampiyonluk yolunda tek hedef olan galibiyeti elde etti. Galatasaray - Medipol Başakşehir maçı 2-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle bitti. Böylece Galatasaray, 60 puanla tekrar zirveye yükseldi.

GALATASARAY 2 - 0 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR (MAÇ SONUCU)

Galatasaray, Mariano'nun 60. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Mariano'yu, 90. dakikada Serdar Aziz'in golü takip etti ve Galatasaray, Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek Spor Toto Süper Lig'de zirveye oturdu.

İşte Spor Toto Süper Lig'de son puan durumu:

MAÇTAN KARELER

Galatasaray Başakşehir maçından kareler