Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından "At binenin, kılıç kuşananın" sloganıyla 9-13 Mayıs'ta bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Etnospor Kültür Festivali'nin tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Festival vasıtasıyla hem geleneksel sporların yeniden popüler olmasını hem de müziklerden oyunlara kadar geleneksel etkinlikleri yaşatmayı hedefliyoruz. Kırgızistan'dan akrobasi, Kazakistan'dan kökbörü takımları gösteri yapacak. Japonların atlı okçuluk (yabusame) sporu olacak. Katarlıların şahin avcılığı etkinliği de izlenebilecek. Farklı renkleri ve kültürleri deneyimleyeceğiz" diye konuştu.



11 DALVAR

Erdoğan, festivalde 11 dalda 833 sporcunun yer alacağını söyleyerek, "Bir tane büyük han çadırı ve 43 tane oba çadırı bulunacak. 156 at kullanılacak. Ayrıca Fetih Güreşleri'ne 45'i başpehlivan toplam 300 güreşçi katılacak" diye konuştu.

İSTANBULLULAR DAVETLİ

İstanbulluları Etnospor Kültür Festivali'ne davet eden Erdoğan, "Özellikle çocuklarımız için TRT Çocuk kanalıyla bir çalışmamız var. Özgün yapımların karakterlerini çocuklarımızla buluşturacağız. Çocuk etkinlik alanını kat kat büyüttük" dedi.



TURİSTLERİ DE ÇEKECEK

Erdoğan, geçen yıl festivale bir milyon kadar ziyaretçi katıldığını söyleyerek, "Hem Türkiye'yi hem de Orta Asya ve Balkanlar'daki komşularımızın kültürünü tanıtıyoruz. Festivalin uluslararası turistler için de önemli bir adres olacağını düşünüyoruz" diye konuştu



ZİYARETÇİLERE EV ŞANSI?

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ da "Bu tür ailelerin, gençlerin katıldığı aktivitelerde finans tarafındaki ürünlerimizi tanıtma fırsatı buluyoruz. Borsamızdan TOKİ iş birliği ile konut sertifikası dağıtıyoruz. Belki de festivale gelen katılımcılara konutlarının bir kısmını hediye edeceğiz, ekonomimizin büyük şirketlerine ortak olma fırsatı sunacağız, bunun altyapısını hazır etmiş olacağız" diye konuştu.