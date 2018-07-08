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Ediz Hub'un çocukluğunu canlandıran hayatını kaybetti - Nazif Kündem kimdi?

Yeşilçam'ın usta ismi oyuncu 'in vefat etti. 64 yaşında e yenik düşen Nazif Kündem'in cenazesi, bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası, 'nden son yolculuğuna uğurlandı. Yeşilçam'ın usta ismi Nazif Kündem kimdir? Nazif Kündem hangi filmlerde oynadı.

Giriş Tarihi: 8.7.2018 18:59
Ediz Hub'un çocukluğunu canlandıran Nazif Kündem hayatını kaybetti - Nazif Kündem kimdi?

Duyurduğu kötü haberler nedeniyle 'Sanat dünyasının felaket tellalı' olarak anılan ses sanatçısı , oyuncu 'in 64 yaşında hayata gözlerini yumduğunu açıkladı.

Onur Akay, oyuncunun ölüm nedenini ve cenaze bilgilerini de sosyal medya hesabından paylaştı.


ÇOCUK YAŞTA YEŞİLÇAM'DA BOY GÖSTERDİ

1965 yılında 'Hıçkırık' isimli filmde 'Küçük Kenan' karakterine can vererek, 'un küçüklüğünü oynayarak tanınan ve Yeşilçam'a çocuk oyuncu olarak adım atan, ayrıca uzun yıllar Türk sinemasının mutfağında da görev yapan ve setin lokomotifi lakabıyla tanınan oyuncu Nafiz Kündem, dün gece vefat etti.
e 64 yaşında yenik düşen Nazif Kündem'in cenazesi, bugün öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, 'nden son yolculuğuna uğurlanacak.

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Ediz Hub'un çocukluğunu canlandıran Nazif Kündem hayatını kaybetti - Nazif Kündem kimdi?
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