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Fenerbahçe'de kürek şubesinin yeni kaptanı

Fenerbahçe Kulübünde kürek şubesi kaptanlığı görevine getirildi.

AA Spor Haberleri
Giriş Tarihi: 8.7.2018 19:16 Güncelleme Tarihi: 8.7.2018 19:18
Fenerbahçe'de kürek şubesinin yeni kaptanı Ozan Bayülken

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kürek şubesinin eski kaptanı ile şube ü 'nun görevlerinden istifa etme yönündeki yazılı dilekçelerini 6 Temmuz Cuma günü yönetim kuruluna ilettikleri aktarıldı.

Yönetim kurulunun ilgili istifa taleplerini kabul ettiğinin belirtildiği açıklamada, kürek şubesi kaptanı olarak 'in görevlendirildiği bildirildi.

Sapanca Kırkpınar mevkisinde yapılacak Gençler Türkiye Şampiyonası'na sarı-lacivertli takımın Ozan Bayülken'in şube kaptanlığında katılacağının ifade edildiği açıklamada, "Ozan Bayülken'e yeni görevinde başarılar dilerken, kürek şubesi kaptanı olarak kulübümüze hizmetlerde bulunmuş Çağlar Özdemir ve şube teknik direktörü Hüseyin Turoğlu'na bugüne kadarki katkıları için teşekkürlerimizi sunarız." denildi.

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Fenerbahçe'de kürek şubesinin yeni kaptanı Ozan Bayülken
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