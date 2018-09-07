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Filenin Sultanları, yarı finalde

A , ’nda İsviçre'yi 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

İHA Spor Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2018 19:49 Güncelleme Tarihi: 7.9.2018 19:54
Filenin Sultanları, yarı finalde

Japonya'da düzenlenecek 2018 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası hazırlıklarına devam eden A , İsviçre'nin Montrö şehrinde organize edilen 'nda grubundaki üçüncü ve son maçında ev sahibi İsviçre ile karşılaştı. Pierrier Spor Salonu'nda oynanan mücadelede rakibi karşısında ilk seti 25-21, ikinci seti 25-15, üçüncü seti de 25-22'lik set skorlarıyla 3-0 üstün tamamlayan Filenin Sultanları, 3'te 3 yaparak grubunu namağlup lider tamamladı ve adını yarı finale yazdırdı.

Salon: Pierrier
Hakemler: Agnieszka Michlic (Polonya), Alexander Ryabtsov (Rusya)
Türkiye: Beyza, Çağla, Ebrar, Zehra, Şeyma, Hande, Gizem (L) (Aylin)
İsviçre: Storck, Matter, Schottroff, Künzler, Pierret, Zaugg, Deprati (L) (Schwörer, Staffelbach, Perkovac)
Setler: 25-21, 25-15, 25-22
Süre: 75 dakika (24,22,29)

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Filenin Sultanları, yarı finalde
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