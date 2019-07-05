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Kırkpınar'da müsabakaları sona erdi

658. 'nin müsabakaları tamamlandı.

AA Spor Haberleri
Giriş Tarihi: 6.7.2019 02:09 Güncelleme Tarihi: 6.7.2019 02:14
Kırkpınar'da ilk gün müsabakaları sona erdi

Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanı'nda sabah saatlerinde minik-1 boy pehlivanların güreşleriyle başlayan 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ilk gün müsabakaları sona erdi.

Gün içinde minik-1, minik-2, teşvik-1, teşvik-2, tozkoparan, ayak, deste küçük, deste orta, deste büyük, küçük orta küçük, küçük orta büyük boylarında güreşler yapıldı.

Güreşlerde ilk gün, 2 bin 102 pehlivan mücadele etti.

Yarın büyük orta, baş altı ve baş boylarının ilk tur müsabakaları yapılacak. Başpehlivanlık güreşlerinin ilk müsabakaları, yarın saat 12.00'de kura çekimi sonrası başlayacak.

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Kırkpınar'da ilk gün müsabakaları sona erdi
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