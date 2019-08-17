Denizlispor 2-0 Galatasaray: Aslan sustu, horoz öttü

İlk başlama vuruşu ligin yeni ekibi Denizlispor'dan geldi.

İlk korneri Denizlispor kullandı.

İlk sarı kartı ev sahibi takımdan Oğuz Yılmaz gördü.

İlk penaltıyı Galatasaray kazandı.

İlk penaltıyı Selçuk İnan'la sarı-kırmızılılar kaçırdı.

İlk kırmızı kart G.Saray'dan Marcao'ya çıktı.

Sezonun ilk golünü Denizlispor'dan Recep Niyaz attı.

ÜMİT DAVALA'YI KIZDIRAN SORU

FATIH Terim'in cezası nedeniyle Levent Şahin'le birlikte kulübede olan antrenör Ümit Davala karşılaşma sonrası maçı değerlendirdi. "Bu sıcak'ta 1 saat 10 kişi oynamak kolay iş değil" diyen Davala, "Falcao transferi bekleniyor, ne düşünüyorsunuz?" sorusu karşısında "Şu anda 3 puan kaybettik, Falcao'yu sonra konuşuruz" dedi ve açıklamalarını noktaladı.

FALCAO'YA 'GEL' DEDIM

TRABZONSPOR'DAN Denizlispor'a geçen Rodallega, G.Saray'a karşı oynadığı 10. maçta 5. golünü attı. Kolombiyalı golcü karşılaşma sonrası galibiyet için duyduğu memnuniyeti dile getirirken, adı G.Saray ile anılan vatandaşı Falcao içinse şunları söyledi: "Ona gelmesi gerektiğini söyledim ama kendi kararı. Geldiği zaman adaptasyon sorunu yaşamaz. Kariyeri ortada." Dün sezonun ilk golünü atan Recep Niyaz ise duygularını şöyle dile getirdi: "24 yaşındayım ve artık 1. Lig golcüsü değilim. Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmalıydım. İstediğim gibi vurdum ve gol oldu mutluyum."

3380

Denizlispor, 15 Mayıs 2010'dan bu yana Süper Lig'deki ilk golünü Galatasaray'a attı (3380 gün).



Zafer pozu - Denizli Atatürk Stadı'nın ev sahipliği yaptığı sezonun açılış maçını tribünden 13 bin 666 kişi takip etti. Denizlispor karşılaşma sonrası zafer pozu verdi.