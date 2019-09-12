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Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 50 metre kelebekte yarışan , kazandı.

AA Spor Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2019 21:34 Güncelleme Tarihi: 12.9.2019 21:35
Sevilay Öztürk'ten bronz madalya

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen şampiyonada, kadınlar 50 metre kelebek finali sona erdi.

Milli sporcu Sevilay Öztürk, 47.35 saniyelik derecesiyle bronz madalya elde etti. Yarışta İtalyan Arianna Talamona 45.62'lik zamanıyla altın, Brezilyalı Joana Maria Da Silva Neves Euzebio 47.21'lik süresiyle gümüş madalyaya ulaştı. Müsabakada diğer milli sporcu Sümeyye Boyacı da 47.85'lik derecesiyle 6. sırayı aldı.

Öte yandan erkekler 50 metre kelebek finalinde yarışan Beytullah Eroğlu ise müsabakayı 7. sırada bitirdi.

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Sevilay Öztürk'ten bronz madalya
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