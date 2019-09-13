Haberler > Spor Haberleri > Dünya Ralli Şampiyonası’nda ikinci gün sona erdi

’nda ikinci gün sona erdi

2019 'nın (WRC) 11'inci yarışı olan Rallisi'nde ikinci gün son buldu. 'te düzenlenen Türkiye Rallisi'nin ikinci gününde İçmeler, Çetibeli ve Ula etapları ikişer kez geçilirken, Esapekka Lappi ilk sırayı elde etti.

DHA Spor Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2019 19:50 Güncelleme Tarihi: 13.9.2019 19:51
Dünya Ralli Şampiyonası’nda ikinci gün sona erdi

8 yıl aradan sonra Türkiye'ye dönen ve bu yıl ikinci kez Marmaris'te düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nda ikinci gün, 6 etapta koşulan yarışlarla sona erdi. İçmeler, Çetibeli ve Ula'daki zorlu parkurda mücadele eden ralli pilotları, yarın Yeşilbelde, Datça ve Kızlan'da kıyasıya mücadele edecek.

Organizasyonun ikinci gününe Red Bull sporcuları damgasını vururken, genel klasmanda Esapekka Lappi, 1.59.53.7'lik derecesiyle 1'inciliğe yerleşti. Sebastien Ogier 2.00.11.4'lük derecesiyle 2'nci sırada yer aldı. Belçikalı Thierry Neuville ise 2.00.12.1'lik derecesiyle 3'üncülüğü elde etti.
Türkiye Şampiyonası'nda ise 1'inci 2.25.01.8'lik derecesiyle Burak Çukurova, 2'nci 2.31.14.4'lük derecesiyle Bora Manyera, 3'üncü ise 2.31.32.3'lük derecesi ile Murat Bostancı oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünya Ralli Şampiyonası’nda ikinci gün sona erdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN