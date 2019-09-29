Haberler > Spor Haberleri > Beşiktaş'a tepkili karşılama

'a tepkili karşılama

'in 6'ncı haftasında Trabzonspor'a 4-1 mağlup olan , İstanbul'da tepkili bir şekilde karşılandı.

DHA Spor Haberleri
Giriş Tarihi: 30.9.2019 01:17 Güncelleme Tarihi: 30.9.2019 01:47
Beşiktaş'a tepkili karşılama

Saat 00.45'te İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşan kafileyi yaklaşık 50 taraftar karşıladı. Taraftarlar, başkan Fikret Orman, yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı ve oyuncular aleyhinde tezahüratlarda bulundu.

Ayrıca BTCTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın lehine tezahüratlar yapılırken, taraftarlar Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesini istedi.

AVCI VE KAVALCI BİRLİKTE AYRILDI
Teknik direktör Abdullah Avcı ve futbol şube sorumlusu Ahmet Kavalcı, birlikte özel bir araca binerek havalimanından ayrıldı. Beşiktaşlı futbolcuların çoğu da özel araçla havalimanını terk etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'a tepkili karşılama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN