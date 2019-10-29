Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

Ligde lider Alanyaspor'un 1 puan gerisinde 2. sırada bulunan Fenerbahçe. Kupada Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya gelecek. Maça sayılı bir süre kala maçın yayınlanacağı kanal ile birlikte hangi tarih ve saatte oynanacağı merak ediliyor. Maç yayınlanacağı kanala ilişkin futbolseverler tarafından en çok araştırılan soruların başında ise Tarsus İdman Yurdu – Fenerbahçe maçı şifreli kanalda mı yayınlanacak? Maç yayını şifreli, paralı kanalda mı? geliyor. İşte merak edilen soruların cevapları…

TARSUS İDMAN YURDU – FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe maçı 30 Ekim Çarşamba günü 20:30'da başlayacak. Mersin Stadı'nda oynanacak maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.

Tarsus İdmanyurdu, 3. eleme turundan girdiği kupada, TFF 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği'ni saf dışı bırakarak 4. tura yükselmişti.

Karşılaşmayı kazanan takım, adını 5. tura yazdıracak.

TARSUS İDMAN YURDU – FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

30 Ekim Çarşamba günü oynanacak mücadele A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.