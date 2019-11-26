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hangi kanalda canlı yayınlanacak? Moskova Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta başlıyor?

heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Grup aşaması maçlarında bir üst tura çıkabilmek için kıyasıya mücadele eden takımlar bugün 5. hafta maçlarına çıkacak. Bu akşam oynanacak 8 karşılaşmanın saatleri ve yayın bilgileri merak ediliyor. Bu bağlamda arama motorlarında günün en çok araştırılan soruları arasında “ maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak?” yer alıyor. İşte heyecan dolu geçmesi beklenen mücadele öncesi merak edilenler…

Giriş Tarihi: 26.11.2019 11:20 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 11:38
Lokomotiv Moskova Bayer Leverkusen hangi kanalda canlı yayınlanacak? Moskova Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Juventus ve Atletico Madrid'in ilk iki sırayı paylaştığı Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda bugün, Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile Alman temsilcisi Bayer Leverkusen karşı karşıya gelecek. Moskova'nın ev sahipliğinde Lokomotiv Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde iki takımın da 3 puanı bulunuyor. İki takım da bu maçı galibiyetle tamamlayarak Şampiyonlar Ligi tur vizesi şansını devam ettirmek ya da Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edebilmek istiyor. İki takımın da maça iddialı bir şekilde çıkacak olması, maçın heyecan içerisinde geçeceği anlamına gelirken maçı ekran başından takip edecek olan futbolseverler Lokomotiv Moskova Bayer Leverkusen maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusunun yanıtını araştırıyor. Bununla birlikte maçın oynanacağı tarih ve saat bilgisi de yoğun olarak araştırılıyor.

LOKOMOTİV MOSKOVA BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lokomotiv Moskova Bayer Leverkusen maçı bugün saat 20.55'te başlayacak. Mücadele Bein Sports 2'den naklen yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ 26 KASIM 5. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

20.55 Galatasaray - Club Brugge (Belçika)

20.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Bayer Leverkusen (Almanya)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

23.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Bayern Münih (Almanya)

23.00 Tottenham (İngiltere) - Olympiakos (Yunanistan)

23.00 Atalanta (İtalya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

23.00 Manchester City (İngiltere) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

23.00 Juventus (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya)

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