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Tottenham hangi kanalda canlı yayınlanacak? Tottenham Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta başlıyor?

heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Birbirinden iddialı takımların maçlarına sahne olacak Şampiyonlar Ligi grup etabı 5. tur maçlarında bu akşam, 8 karşılaşma oynanacak. B Grubu’nun heyecan dolu geçmesi beklenen Tottenham maçında, İngiliz temsilcisi galip geldiği takdirde gruptan çıkmayı garantileyecek. Olympiakos ise UEFA gruplarında Avrupa macerasına devam edebilmek için puan arayışında olacak. İki takım adına kritik öneme sahip maç öncesi futbolseverler, “Tottenham Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Maçı ekran başında takip etmek isteyenlerin araştırdıkları bir başka soru ise Tottenham Olympiakos maçı hangi kanalda yayınlanacak?” İşte devam maç öncesi merak edilen detaylar.

Giriş Tarihi: 26.11.2019 12:11 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 13:51
Tottenham Olympiakos hangi kanalda canlı yayınlanacak? Tottenham Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Şampiyonlar Ligi B grubu 5. hafta mücadelesinde bu akşam, çıktığı 4 maçtan 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak 7 puan toplayan Tottenham ile yalnızca 1 beraberlik ile grubun son sırasında bulunan Olympiakos karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son altı deplasman maçını da kaybeden Olympiakos, bu seriyi kırmak üzere İngiliz deplasmanına çıkacak. Heyecan dolu geçmesi beklenen müsabaka önce, maçın oynanacağı saat ve yayın bilgisi merakla araştırılıyor. İşte "Tottenham Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? " sorusunun cevabı.

TOTTENHAM OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Tottenham Olympiakos maçı bugün saat 23.00'te başlayacak. Mücadele Bein Connect platformundan naklen yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ 26 KASIM 5. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

20.55 Galatasaray - Club Brugge (Belçika)

20.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Bayer Leverkusen (Almanya)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

23.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Bayern Münih (Almanya)

23.00 Tottenham (İngiltere) - Olympiakos (Yunanistan)

23.00 Atalanta (İtalya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

23.00 Manchester City (İngiltere) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

23.00 Juventus (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya)

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