Haberler > Spor Haberleri > Polis memuru Nurettin Diler, kick boksta dünya ikincisi oldu

Polis memuru , kick boksta dünya ikincisi oldu

Antalya'da düzenlenen 'nda, polis memuru , ikincilik elde etti.

AA Spor
Giriş Tarihi: 30.11.2019 20:06 Güncelleme Tarihi: 30.11.2019 20:08
Polis memuru Nurettin Diler, kick boksta dünya ikincisi oldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Antalya'da düzenlenen "Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'na", 70 ülke ve 1250 sporcunun katıldığı belirtildi.

Açıklamada şampiyonada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesinde görevli 29 yaşındaki polis memuru Nurettin Diler'in, 63 kiloda dünya ikincisi olduğu vurgulanarak, "Diler, turnuvadaki eleme müsabakalarında, Kanada ve Kırgızistanlı rakibini yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde İsrailli rakibini 3-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Finalde ise Macar rakibine yenilerek, dünya şampiyonasını ikinci olarak tamamladı." ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Polis memuru Nurettin Diler, kick boksta dünya ikincisi oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN