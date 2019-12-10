Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? İşte 10-11 Aralık Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maçlar

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en bir numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'ni yakından takip eden futbolsever, "Bu hafta hangi maçlar oynanacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Bazı takımlar gruptan çıkmayı garantilerken bazı takımların kaderi ise 10 ve 11 Aralık tarihlerinde belli olacak. İşte futbolseverler tarafından merakla araştırılan Şampiyonlar Ligi 6. hafta fikstürü.

Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

10 Aralık Salı:

20.55 Napoli (İtalya) - Genk (Belçika)

20.55 Salzburg (Avusturya) - Liverpool (İngiltere)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Slavia Prag (Çekya)

23.00 Inter (İtalya) - Barcelona (İspanya)

23.00 Olympique Lyon (Fransa) - Leipzig (Almanya)

23.00 Benfica (Portekiz) - Zenit (Rusya)

23.00 Chelsea (İngiltere) - Lille (Fransa)

23.00 Ajax (Hollanda) - Valencia (İspanya)

11 Aralık Çarşamba:

20.55 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Manchester City (İngiltere)

20.55 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Atalanta (İtalya)

23.00 PSG (Fransa) - Galatasaray

23.00 Club Brugge (Belçika) - Real Madrid (İspanya)

23.00 Bayern Münih (Almanya) - Tottenham (İngiltere)

23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Kızılyıldız (Sırbistan)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Juventus (İtalya)

23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)