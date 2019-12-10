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'nde bu hafta hangi maçlar var? İşte 10-11 Aralık Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maçlar

UEFA Şampiyon Ligi heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Bugün ve yarın oynanacak müsabakalar ile grup etabı tamamlanacak olan Şampiyon Ligi’nde mücadele eden takımlar, bir sonraki tura çıkmak için kıyasıya mücadele edecek. Turnuvadaki tek temsilcimiz ise, yarın akşam ile karşı karşıya gelecek. Bu sezon İstanbul’da oynanacak finale adını yazdırmak isteyen takımların mücadelesine tanık olacağımız Şampiyon Ligi grup etabı 6. haftasında hangi maçlar var? İşte 10-11 Aralık 2019 fikstürü…

Giriş Tarihi: 10.12.2019 17:22
Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? İşte 10-11 Aralık Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maçlar

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en bir numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'ni yakından takip eden futbolsever, "Bu hafta hangi maçlar oynanacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Bazı takımlar gruptan çıkmayı garantilerken bazı takımların kaderi ise 10 ve 11 Aralık tarihlerinde belli olacak. İşte futbolseverler tarafından merakla araştırılan Şampiyonlar Ligi 6. hafta fikstürü.

Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

10 Aralık Salı:

20.55 Napoli (İtalya) - Genk (Belçika)

20.55 Salzburg (Avusturya) - Liverpool (İngiltere)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Slavia Prag (Çekya)

23.00 Inter (İtalya) - Barcelona (İspanya)

23.00 Olympique Lyon (Fransa) - Leipzig (Almanya)

23.00 Benfica (Portekiz) - Zenit (Rusya)

23.00 Chelsea (İngiltere) - Lille (Fransa)

23.00 Ajax (Hollanda) - Valencia (İspanya)

11 Aralık Çarşamba:

20.55 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Manchester City (İngiltere)

20.55 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Atalanta (İtalya)

23.00 PSG (Fransa) - Galatasaray

23.00 Club Brugge (Belçika) - Real Madrid (İspanya)

23.00 Bayern Münih (Almanya) - Tottenham (İngiltere)

23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Kızılyıldız (Sırbistan)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Juventus (İtalya)

23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)

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