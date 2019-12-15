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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, EURO 2020 elemelerinde A Milli Takım oyuncularının verdiğiüzerine UEFA'nın soruşturma açtığını hatırlatıp "UEFA'nın kararı yok hükmündedir" ifadelerini kullandı. Milli oyuncuların asker selamı ile Mehmetçiğimize olan sevgi ve saygılarını ortaya koyduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, "UEFA'nın soruşturma kararının bir hükmünün olmadığını düşünüyorum. Bu karar, spordaki başarımızın önüne geçebilecek bir karar değildir.Merak ediyorum, Almanya gibi diğer ülkelerin sporcularına nasıl yaptırımlar uygulanacak" dedi.Bakan Kasapoğlu,'a da şu açıklamaları yaptı: "Yabancı oyuncu konusu TFF'nin sorumluluğunda. Burada yabancı futbolcu sayısını konuşmaktansa ülkemizdeki altyapıyı konuşmanın çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Altyapı bizim vazgeçilmezimiz olmalı. Örneğin; altyapı denildiğinde benim sıklıkla dile getirdiğim bir Ajax örneği var. Hepimiz Ajax'ın ortaya koyduğu altyapı modeline gıptayla bakıyoruz ama altyapıyı önemseyen, bu anlamda güçlü bir irade ortaya koyan kulüp sayımız maalesef yeterli değil."Kasapoğlu şöyle devam etti: "Avrupa'nın en modern statlarına, tesislerine sahibiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Antalya futbol turizminin merkezi haline geldi diyebiliriz. Bizim takımlarımız da artık yurt dışı kampları yerine Antalya'yı tercih ediyor."