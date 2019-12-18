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teknik direktörü 'tan ve Muslera ile ilgili çarpıcı açıklamalar! Gürses Kılıç kimdir?

teknik direktörü , dün akşam oynanan maçı sonrası Muslera ve hakkında sert ifadeler kullandı. 2-0 sona eren ilk karşılaşmanın rövanşının ardından çıkan olaylar hakkında konuşan Gürses Kılıç, Galatasaray’ın kendilerine karşı büyük bir intikam duygusuyla sahaya çıktığını belirtti. Özellikle Muslera’nın olayları körüklediğini belirten Gürses, Fatih Terim hakkında açıklamalarda bulunurken ‘Turu geçtiler ama gönülleri kırdılar’ ifadelerini kullandı. Yaşanan olaylar ve yapılan açıklamaların spor basınında bir numaralı gündem maddesi haline gelmesinin ardından Gürses Kılıç kimdir sorusu araştırılmaya başlandı. İşte maç sonu yaşananlar, Gürses Kılıç’ın açıklamaları ve diğer detaylar…

Giriş Tarihi: 18.12.2019 10:12
Tuzlaspor teknik direktörü Gürses Kılıç'tan Fatih Terim ve Muslera ile ilgili çarpıcı açıklamalar! Gürses Kılıç kimdir?

ve , Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında karşı karşıya geldi. Tuzlaspor teknik direktörü , Galatasaray'ın 4-0 galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından çıkan olaylar hakkında konuştu. Muslera'nın sahada yaşanan olayları körüklediği belirten Kılıç, "Benim ülkemde bana küfür edecek. girişte saldıracak bana, oyuncuma vuracak. Yok böyle dünya! Yazıklar olsun!" ifadeleriyle tecrübeli kaleciye yüklendi.

GÜRSES KILIÇ'IN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

"Galatasaray'ı kutluyorum 4 gol attılar sonuçta iki ayaklı maç, 4-2 bitti. Biz amacımıza ulaştık orada basa basa yendik. Bu bir intikam maçı olmamalıydı. İntikamı Real Madrid'den PSG'den alsınlar. Yazıklar olsun bu camiaya yakışmıyor. Bizi yenerek insanları mutlu ediyorlarsa yazıklar olsun, biz büyük iş başardık. Ben camiamı kutluyorum, onları kenetledik ya bu da bize yeter"

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Tuzlaspor teknik direktörü Gürses Kılıç'tan Fatih Terim ve Muslera ile ilgili çarpıcı açıklamalar! Gürses Kılıç kimdir?
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