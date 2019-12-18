Tuzlaspor teknik direktörü Gürses Kılıç'tan Fatih Terim ve Muslera ile ilgili çarpıcı açıklamalar! Gürses Kılıç kimdir?

Tuzlaspor ve Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında karşı karşıya geldi. Tuzlaspor teknik direktörü Gürses Kılıç, Galatasaray'ın 4-0 galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından çıkan olaylar hakkında konuştu. Muslera'nın sahada yaşanan olayları körüklediği belirten Kılıç, "Benim ülkemde bana küfür edecek. girişte saldıracak bana, oyuncuma vuracak. Yok böyle dünya! Yazıklar olsun!" ifadeleriyle tecrübeli kaleciye yüklendi.

GÜRSES KILIÇ'IN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

"Galatasaray'ı kutluyorum 4 gol attılar sonuçta iki ayaklı maç, 4-2 bitti. Biz amacımıza ulaştık orada basa basa yendik. Bu bir intikam maçı olmamalıydı. İntikamı Real Madrid'den PSG'den alsınlar. Yazıklar olsun bu camiaya yakışmıyor. Bizi yenerek insanları mutlu ediyorlarsa yazıklar olsun, biz büyük iş başardık. Ben camiamı kutluyorum, onları kenetledik ya bu da bize yeter"