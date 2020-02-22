Galatasaraylı Lemina sosyal medya hesabından duyurdu! Fenerbahçe maçında...

Süper Lig'in 23. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılar'da sakatlığı bulunan Gabonlu oyuncu Mario Lemina'nın ise derbide forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyordu. Yıldız oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla durumuna açıklık getirdi.

Gabonlu oyuncu yaptığı paylaşımda "Sahada olamayacağım ancak kalbim ve desteğim tamamen sizlerle kardeşlerim. Hep birlikte tarih yazalım aslanlar!" ifadelerini kullandı.