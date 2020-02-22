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Galatasaraylı Lemina hesabından duyurdu! maçında...

'da derbi hazırlıkları tam gaz sürerken sakatlığı bulunan 'nın mücadele forma giyip giymeyeceği netleşmemişti. Lemina hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla forma giyip giyemeyeceğini açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.2.2020 15:33 Güncelleme Tarihi: 22.2.2020 15:44 ABONE OL
Galatasaraylı Lemina sosyal medya hesabından duyurdu! Fenerbahçe maçında...

Süper Lig'in 23. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılar'da sakatlığı bulunan Gabonlu oyuncu Mario Lemina'nın ise derbide forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyordu. Yıldız oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla durumuna açıklık getirdi.

Gabonlu oyuncu yaptığı paylaşımda "Sahada olamayacağım ancak kalbim ve desteğim tamamen sizlerle kardeşlerim. Hep birlikte tarih yazalım aslanlar!" ifadelerini kullandı.

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Galatasaraylı Lemina sosyal medya hesabından duyurdu! Fenerbahçe maçında...
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