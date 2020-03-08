Gaziantep’te acı fren

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Şampiyonluk hedefini kovalayan Trabzonspor, Gaziantep'e takılıp çok önemli 2 puan kaybetti. Zirve yarışında yara alan Karadeniz ekibi, gözünü hafta içi oynayacağı Yeni Malatya sınavına çevirdi.rabzonsporBaşkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, resmi siteden yaptığı açıklamada TFF ve MHK'ya ateş püskürdü: "Gaziantep karşılaşmasında bir kez daha görülmüştür ki; başta müsabakanın hakemi Halis Özkahya olmak üzere Video Yardımcı Hakemlik görevi üstlenen Özgünç Türkalp ile Merkez Hakem Kurulu ve bu yapı içerisindeki başka kişi, grup veya zümrelere aidiyet hisseden herkes Türk futbolundanel çektirilmeli ve bir daha bu ailenin içerisine sokulmamalıdır. Trabzonspor olarak mücadelemiz bu sistemle, bu sistemin ahlaksızlık çarkını döndürmeye çalışan odaklarla ve her bir çarkın içinde kendine yer edinmiş aşağılık ve asalak bireylerledir! Bizler; MHK tarafından son üç karşılaşmamıza Abdulkadir Bitigen, Yaşar Kemal Uğurlu ve Halis Özkahya'nın neden atandığını bilmekteyiz!Şampiyonluk yarışındayken en kritik anda yapılanTrabzonspor'un yükselişine ket vurmaya çalışanları daazıantepkarşısına ligde 8 maçlık yenilmezlik serisinin öz güveniyle çıkan Trabzonspor, zorlu deplasmanda bu kez istediğini alamadı... Hafta içinde Fenerbahçe ile oynanan kupa maçının yorgunluğunu yaşayan bordo-mavililer, çok önemli 2 puanı bıraktı.Fırtına'nın en etkili silahları Sörloth ve Sosa durunca sahneye, geçen hafta Rize'de olduğu gibi Nwakaeme çıkardı.Trabzon, uzatmada golü iptal edilmeseydi belki 3 puanı alacaktı ama dün oynanan bu futbolun zirve yarışında son düzlüğü geçmeye yetmeyeceği ortada.