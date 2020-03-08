Gaziantep’te acı fren

Şampiyonluk hedefini kovalayan Trabzonspor, Gaziantep'e takılıp çok önemli 2 puan kaybetti. Zirve yarışında yara alan Karadeniz ekibi, gözünü hafta içi oynayacağı Yeni Malatya sınavına çevirdi.
'ALÇAKÇA PLANLAR!'
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rabzonspor
Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, resmi siteden yaptığı açıklamada TFF ve MHK'ya ateş püskürdü: "Gaziantep karşılaşmasında bir kez daha görülmüştür ki; başta müsabakanın hakemi Halis Özkahya olmak üzere Video Yardımcı Hakemlik görevi üstlenen Özgünç Türkalp ile Merkez Hakem Kurulu ve bu yapı içerisindeki başka kişi, grup veya zümrelere aidiyet hisseden herkes Türk futbolundan acilen
el çektirilmeli ve bir daha bu ailenin içerisine sokulmamalıdır. Trabzonspor olarak mücadelemiz bu sistemle, bu sistemin ahlaksızlık çarkını döndürmeye çalışan odaklarla ve her bir çarkın içinde kendine yer edinmiş aşağılık ve asalak bireylerledir! Bizler; MHK tarafından son üç karşılaşmamıza Abdulkadir Bitigen, Yaşar Kemal Uğurlu ve Halis Özkahya'nın neden atandığını bilmekteyiz! Merkez Hakem Kurulu'nun ve onların arkasında duran Süper Lig'deki bir kulüp başkanının sinsice yaptığı tüm planların da farkındayız.
Şampiyonluk yarışındayken en kritik anda yapılan bu operasyonun sorumluları bedelini en ağır şekilde ödeyecektir.
Trabzonspor'un yükselişine ket vurmaya çalışanları da kapalı kapılar ardına saklanıp 'alçakça' planlar yapmak yerine, saklandıkları o inleri terk ederek onurlu bir şekilde er meydanına çıkmaya davet ediyoruz."
KADIN GÖZÜYLE
Duygu Bıçak / Spor Editörü
3 SİLAHŞORLER DURUNCA!
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azıantep
karşısına ligde 8 maçlık yenilmezlik serisinin öz güveniyle çıkan Trabzonspor, zorlu deplasmanda bu kez istediğini alamadı... Hafta içinde Fenerbahçe ile oynanan kupa maçının yorgunluğunu yaşayan bordo-mavililer, çok önemli 2 puanı bıraktı. Evindeki son 5 maçta sadece bir kez kaybeden Gaziantep, kolay lokma olmayacağını 4. dakikada Kenan'la yakaladığı net fırsatla gösterirken, Uğurcan da yaptığı kurtarışla şöhretinin hakkını bir kez daha verdi.
Fırtına'nın en etkili silahları Sörloth ve Sosa durunca sahneye, geçen hafta Rize'de olduğu gibi Nwakaeme çıkardı. Ama dün o da beklenen performansı gösteremedi.
Trabzon, uzatmada golü iptal edilmeseydi belki 3 puanı alacaktı ama dün oynanan bu futbolun zirve yarışında son düzlüğü geçmeye yetmeyeceği ortada.