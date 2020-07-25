Emre Belözoğlu'dan son maçında Ömer Faruk Beyaz'a büyük jest!

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kariyerinin son maçına çıktı. Tecrübeli futbolcu son maçında penaltıdan fileleri havalandırmayı başardı.

Emre Belözoğlu böylece futbol yaşantısını golle sonlandırmış oldu.

KAPTANLIK BANDI ÖMER FARUK'A

Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu 64. dakikada oyundan çıktı. Tecrübeli isim kaptanlık bandını 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz'a verdi.

Genç futbolcu böylelikle Fenerbahçe'nin en genç kaptanı oldu ve tarihe geçti.