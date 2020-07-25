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'dan son maçında 'a büyük jest!

'in 34'üncü ve son haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin kaptanı , mücadelenin 39'uncu dakikasında penaltıdan fileleri havalandırdı, 64'üncü dakikada ise oyundan çıktı. yaşantısını noktayalayan 39 yaşındaki Emre, kaptanlık bandını 16 yaşındaki 'a verdi.

Giriş Tarihi: 25.7.2020 22:44 Son Güncelleme: 25.7.2020 22:45 ABONE OL
Emre Belözoğlu'dan son maçında Ömer Faruk Beyaz'a büyük jest!

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kariyerinin son maçına çıktı. Tecrübeli futbolcu son maçında penaltıdan fileleri havalandırmayı başardı.

Emre Belözoğlu böylece futbol yaşantısını golle sonlandırmış oldu.

KAPTANLIK BANDI ÖMER FARUK'A

Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu 64. dakikada oyundan çıktı. Tecrübeli isim kaptanlık bandını 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz'a verdi.

Genç futbolcu böylelikle Fenerbahçe'nin en genç kaptanı oldu ve tarihe geçti.

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Emre Belözoğlu'dan son maçında Ömer Faruk Beyaz'a büyük jest!
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