Maç sonu duygu dolu anlar! Emre Belözoğlu sahaya döndü ve...

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Fenerbahçe, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda Çaykur Rizespor'u konuk etti. Mücadeleden 3-1 galip ayrılan sarı-lacivertli takım sezonu galibiyetle tamamladı.

PROFESYONEL FUTBOL KARİYERİNİN SON MAÇI!



Fenerbahçe'nin efsane ismi Emre Belözoğlu, Çaykur Rizespor maçında profesyonel futbol kariyerinin son maçına çıktı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Belözoğlu, 64. dakikada yerini Miha Zajc'a bıraktı. 39 yaşındaki isim, oyundan çıkarken kaptanlık pazubandını genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz'a bıraktı.

SAHAYA GERİ DÖNDÜ!



3-1 sarı-lacivertlilerin üstünlüğü ile sona eren karşılaşmanın ardından Emre Belözoğlu duygusal anlar yaşadı. Deneyimli isim, maçın ardından sahaya geri döndü ve tek başına Kadıköy çimlerinde dua etti. Bu olay sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.



İşte o anlar...













Görüntüler BeIN Sports'dan alınmıştır...