Haberler Spor Haberleri Maç sonu duygu dolu anlar! Emre Belözoğlu sahaya döndü ve...

Maç sonu duygu dolu anlar! sahaya döndü ve...

'in 34'üncü haftasında sahasında 'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin kaptanı bu karşılaşma ile aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdı. 'nun maç sonu sahaya önmesi ise duygu dolu anlara sebep oldu.

Giriş Tarihi: 26.7.2020 00:11 Son Güncelleme: 26.7.2020 00:12 ABONE OL
Maç sonu duygu dolu anlar! Emre Belözoğlu sahaya döndü ve...

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Fenerbahçe, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda Çaykur Rizespor'u konuk etti. Mücadeleden 3-1 galip ayrılan sarı-lacivertli takım sezonu galibiyetle tamamladı.

PROFESYONEL FUTBOL KARİYERİNİN SON MAÇI!

Fenerbahçe'nin efsane ismi Emre Belözoğlu, Çaykur Rizespor maçında profesyonel futbol kariyerinin son maçına çıktı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Belözoğlu, 64. dakikada yerini Miha Zajc'a bıraktı. 39 yaşındaki isim, oyundan çıkarken kaptanlık pazubandını genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz'a bıraktı.

SAHAYA GERİ DÖNDÜ!

3-1 sarı-lacivertlilerin üstünlüğü ile sona eren karşılaşmanın ardından Emre Belözoğlu duygusal anlar yaşadı. Deneyimli isim, maçın ardından sahaya geri döndü ve tek başına Kadıköy çimlerinde dua etti. Bu olay sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

İşte o anlar...







Görüntüler BeIN Sports'dan alınmıştır...

ARKADAŞINA GÖNDER
Maç sonu duygu dolu anlar! Emre Belözoğlu sahaya döndü ve...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA