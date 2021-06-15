Trabzonspor’un eski yöneticisi kalp krizine yenik düştü

Trabzonspor eski yöneticisi divan kurulu üyesi Engin Kalafatoğlu geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Alaçatı Beach Resort'un da sahibi olan Engin Kalafatoğlu'nun cenaze programı henüz netlik kazanmadı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Bordo mavili kulüpten yayınlanan mesajda "Eski yöneticimiz ve divan üyemiz Engin Kalafatoğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Kalafatoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" şeklinde ifadeler yer aldı.