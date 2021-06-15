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Giriş Tarihi: 15.6.2021 22:46

’un eski yöneticisi kalp krizine yenik düştü

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Trabzonspor’un eski yöneticisi kalp krizine yenik düştü

eski yöneticisi ve divan kurulu üyesi Engin Kalafatoğlu geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. Alaçatı Beach Resort’un sahibi Kalafatoğlu’nun ani ölümü ailesini, sevenlerini ve Trabzonspor camiasını yasa boğdu.

eski yöneticisi divan kurulu üyesi Engin Kalafatoğlu geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Alaçatı Beach Resort'un da sahibi olan Engin Kalafatoğlu'nun cenaze programı henüz netlik kazanmadı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Bordo mavili kulüpten yayınlanan mesajda "Eski yöneticimiz ve divan üyemiz Engin Kalafatoğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Kalafatoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" şeklinde ifadeler yer aldı.

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Trabzonspor’un eski yöneticisi kalp krizine yenik düştü
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