2021-2022 futbol sezonu ne zaman başlayacak? Süper Lig başlama tarihi

Süper Lig'in başlaması için geri sayım sürüyor. Kulüpler yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken, futbolseverlerin heyecanı da devam ediyor. Bu noktada 2020-2021 futbol sezonu ne zaman başlayacak, Süper Lig ne zaman başlayacak sorularını araştırıyor. Peki, 2021-2022 futbol sezonu ne zaman başlayacak? İşte Süper Lig başlama tarihi
Profesyonel futbol liglerinde 2021-2022 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu. Süper Lig'de sezon 13 Ağustos 2021'de başlayıp 23 Mayıs 2022'de sona erecek.
Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022 tarihinde sona ererken, TFF 1. Lig'de normal sezon 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açılmaya göre, 2021-2022 sezonu birinci transfer ve tescil döneminin, kulüplerden gelen talepler üzerine, 17 Haziran'da başlatılıp, 8 Eylül'de tamamlanmasına karar verildi.