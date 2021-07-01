2021-2022 futbol sezonu ne zaman başlayacak? Süper Lig başlama tarihi

Süper Lig'in başlaması için geri sayım sürüyor. Kulüpler yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken, futbolseverlerin heyecanı da devam ediyor. Bu noktada 2020-2021 futbol sezonu ne zaman başlayacak, Süper Lig ne zaman başlayacak sorularını araştırıyor. Peki, 2021-2022 futbol sezonu ne zaman başlayacak? İşte Süper Lig başlama tarihi