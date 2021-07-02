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Giriş Tarihi: 3.7.2021 00:28

Aytemiz Alanyaspor çalışmalarına başladı

MEHMET AL MEHMET AL
Aytemiz Alanyaspor çalışmalarına başladı

Süper Lig temsilcisi Aytemiz Alanyaspor yeni sezonun ilk antrenmanı bu gün Zimbitlik Cengiz Ağdoyan Tesislerinde Teknik Direktör Çağdaş Atan nezaretinde çift antrenmanla sürdürdü.

Aytemiz Alanyaspor yeni sezonun ilk antrenmanını bu gün Zimbitlik Cengiz Ağdoyan Tesislerinde Teknik Direktör Çağdaş Atan ve yardımcılarının nezaretinde bu Sabah iki grup halinde salonda kuvvet çalışması yaptı.Basına açık olan antrenmanda oyuncular dar alanda pas, oyun ve koşu çalışması gerçekleştirdi.

Aytemiz Alanyaspor'un ilk antrenmanına Efecan Karaca, Emirhan,Umut Güneş, Tayfur Bingöl, Oğuz Aydın, Nemanja Milunavic, Candejas, Muhammed Arda Uzun,Furkan Bayır, Fatih Aksu, Efkan Bekiroğlu ve Berkan Kutlu katıldılar.

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Aytemiz Alanyaspor çalışmalarına başladı
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