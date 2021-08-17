Fenerbahçe 3. Forma tanıtımı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe yeni forması ne zaman satışa çıkacak?

Yeni sezonda PUMA ile sponsorluk anlaşması imzalayan sarı lacivertliler yeni formanın tanıtılacağı saat için geri sayıma başlarken binlerce taraftar Fenerbahçe 3. Forma tanıtımı için gözünü The Show adındaki dijital lansmana çevirdi. Hal böyleyken "Fenerbahçe 3. Forma tanıtımı ne zaman, saat kaçta, yeni forma ne zaman çıkacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Fenerbahçe 3. Yeni forma tanıtımı ile ilgili merak edilenler...
FENERBAHÇE 3. FORMA TANITIMI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
PUMA, Avrupa futbolunun zirvesinde yer alan 10 futbol takımı için hazırladığı sıra dışı ve yenilikçi üçüncü forma tasarımını dijital bir lansman etkinliğiyle tanıtacak.
PUMA'nın Üçüncü Forma tasarımına kattığı yeni yorum, ünlü futbol muhabiri Kelly Somers'ın sunumuyla gerçekleşecek özel bir yayınla tanıtılacak. "THE SHOW" adındaki program, 18 Ağustos Çarşamba günü Türkiye saatiyle 20:00'de PUMA'nın YouTube kanalında yer alacak
YENİ FORMA İÇİN HEYECAN DORUKTA!
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yanı sıra forması tanıtılacak Avrupa takımları arasında; AC Milan, Manchester City, Valencia C.F, Borussia Mönchengladbach, Olympique de Marseille ve PSV Eindhoven gibi dünya devleri yer alıyor.