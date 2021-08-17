Fenerbahçe 3. Forma tanıtımı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe yeni forması ne zaman satışa çıkacak?

Yeni sezonda PUMA ile sponsorluk anlaşması imzalayan sarı lacivertliler yeni formanın tanıtılacağı saat için geri sayıma başlarken binlerce taraftar Fenerbahçe 3. Forma tanıtımı için gözünü The Show adındaki dijital lansmana çevirdi. Hal böyleyken "Fenerbahçe 3. Forma tanıtımı ne zaman, saat kaçta, yeni forma ne zaman çıkacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Fenerbahçe 3. Yeni forma tanıtımı ile ilgili merak edilenler...