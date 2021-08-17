Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe 3. Forma tanıtımı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe yeni forması ne zaman satışa çıkacak?
Giriş Tarihi: 18.8.2021 01:22 Son Güncelleme: 18.8.2021 01:24

Fenerbahçe 3. Forma tanıtımı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe yeni forması ne zaman satışa çıkacak?

Fenerbahçe 3. Forma tanıtımı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe yeni forması ne zaman satışa çıkacak?

PUMA markası yarın Fenerbahçe’nin de dahil olduğu 10 futbol takıı için sıra dışı ve yenilikçi olarak tanımladığı 3. Forma tanıtımını The Show adındaki özel programla tanıtmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda milyonlarca taraftar gözünü tanıtımın yapılacağı saate çevirdi. Bu noktada “Fenerbahçe 3. Forma tanıtımı ne zaman, saat kaçta, yeni forma ne zaman çıkacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Sarı lacivertli takım daha önce yeni sezonda giyeceği iki formayı görücüye çıkartmıştı. Peki, Fenerbahçe 3. Forma tanıtımı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Yeni sezonda PUMA ile sponsorluk anlaşması imzalayan sarı lacivertliler yeni formanın tanıtılacağı saat için geri sayıma başlarken binlerce taraftar Fenerbahçe 3. Forma tanıtımı için gözünü The Show adındaki dijital lansmana çevirdi. Hal böyleyken "Fenerbahçe 3. Forma tanıtımı ne zaman, saat kaçta, yeni forma ne zaman çıkacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Fenerbahçe 3. Yeni forma tanıtımı ile ilgili merak edilenler...

Fenerbahçe’nin yeni sezon formaları tanıtıldı! Mesut Özil açıklaması...

FENERBAHÇE 3. FORMA TANITIMI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

PUMA, Avrupa futbolunun zirvesinde yer alan 10 futbol takımı için hazırladığı sıra dışı ve yenilikçi üçüncü forma tasarımını dijital bir lansman etkinliğiyle tanıtacak.

PUMA'nın Üçüncü Forma tasarımına kattığı yeni yorum, ünlü futbol muhabiri Kelly Somers'ın sunumuyla gerçekleşecek özel bir yayınla tanıtılacak. "THE SHOW" adındaki program, 18 Ağustos Çarşamba günü Türkiye saatiyle 20:00'de PUMA'nın YouTube kanalında yer alacak

YENİ FORMA İÇİN HEYECAN DORUKTA!

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yanı sıra forması tanıtılacak Avrupa takımları arasında; AC Milan, Manchester City, Valencia C.F, Borussia Mönchengladbach, Olympique de Marseille ve PSV Eindhoven gibi dünya devleri yer alıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe 3. Forma tanıtımı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe yeni forması ne zaman satışa çıkacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA