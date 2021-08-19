Haberler Spor Haberleri Arda Güler kimdir? Fenerbahçe’nin genç oyuncusu Arda Güler kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?
Giriş Tarihi: 19.8.2021 23:24 Son Güncelleme: 19.8.2021 23:26

Arda Güler kimdir? Fenerbahçe’nin genç oyuncusu Arda Güler kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Arda Güler kimdir? Fenerbahçe’nin genç oyuncusu Arda Güler kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Fenerbahçe’nin genç ismi Arda Güler bu akşamki Avrupa Ligi maçında Helsinki karşısında maça girmesiyle beraber milyonların gündemine geldi. Henüz 16 Yaşında olan futbolcu son olarak 2.5 yıllık sözleşme imzalamış ve yaşıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Orta sahada boy gösteren isim Fenerbahçe’nin gelecek vadeden oyuncusu olarak tanınıyor. “Arda Güler kimdir, kaç yaşında ve nereli?” soruları genç ismin Helsinki maçına dahil olmasıyla araştırma konusu haline geldi. Peki, Arda Güler kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

25 Şubat 2005 tarihinde Ankara'da doğan Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler yaşı ve hayatına dair detaylarla araştırma konusu haline geldi. UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda İtalyan Devi Helsinki karşısında mücadele eden sarı lacivertli takımın kadrosuna dahil olan ve sahaya çıkan isim izleyenlerin "Arda Güler kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorularıyla gündeme taşındı. İşte Arda Güler'in yaşı ve hayatına dair detaylar...

Arda Güler kimdir? Fenerbahçe’nin yeni transferi Arda Güler kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

ARDA GÜLER KİMDİR?

25 Şubat 2005 doğumlu Arda Güler, futbol hayatına Ankara'da başladı. Gençlerbirliği Kulübü'nde kendini gösteren genç Arda, 2019 yılında, 14 yaşındayken Fenerbahçe kadrosuna dahil oldu. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe U-16 takımında yıldızı parlayan Arda Güler, Sarı-Lacivertli takım ile resmi sözleşme imzaladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Arda Güler kimdir? Fenerbahçe’nin genç oyuncusu Arda Güler kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA