Arda Güler kimdir? Fenerbahçe’nin genç oyuncusu Arda Güler kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

25 Şubat 2005 tarihinde Ankara'da doğan Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler yaşı ve hayatına dair detaylarla araştırma konusu haline geldi. UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda İtalyan Devi Helsinki karşısında mücadele eden sarı lacivertli takımın kadrosuna dahil olan ve sahaya çıkan isim izleyenlerin "Arda Güler kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorularıyla gündeme taşındı. İşte Arda Güler'in yaşı ve hayatına dair detaylar...