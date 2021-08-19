Sivasspor Kopenhag maç özeti... Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül stadındaki heyecan dolu karşılaşmada Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Koray Altınay, Ahmet Oğuz, Cofie, Azubuike, Hakan Arslan, Gradel, Kayode, James kadrosuyla sahaya çıkan temsilcimiz galibiyet için mücadele ediyor. "Sivasspor Kopenhag maç özeti" maçtaki gelişmeleri takip etmek isteyen binlerce kişi tarafından araştırılmaya başlandı. İşte UEFA Avrupa Konferans Ligi Sivasspor Kopenhag maç özeti ve sonucu...
UEFA Avrupa Konferans Ligi: Sivasspor: 0 - Kopenhag: 0 (Maç devam ediyor)
UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Sivasspor, Danimarka ekibi Kopenhag'ı ağırlıyor. Mücadelenin 25 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.
Sivasspor - Kopenhag mücadelesinde ilk düdük 19 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 21:00'de çalacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
RIZA ÇALIMBAY: ÜLKEMİZ İÇİN BAŞARACAĞIZ
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kopenhag maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Kırmızı-Beyazlılar'ın hocası takım olarak maça son derece motive olduklarını belirtip, "Sezonun hemen başında bu kadar yoğun bir fikstür içerisinde yer almak elbette kolay değil. Ancak biz özellikle Avrupa maçlarını takım olarak çok önemsiyoruz. Oyuncularım da burada başarılı olmayı çok istiyorlar. Ülke puanı için de mücadelemiz çok önemli. Sadece biz değil umarım tüm Türk takımları başarılı olur. Biz Sivasspor olarak bu sorumluluğu fazlasıyla hissediyoruz ve turu geçebilmek adına elimizden geleni yapacağız" dedi.