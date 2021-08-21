Fabrice N’Sakala kimdir, sağlık durumu nasıl? Gaziantep maçında rahatsızlanan Beşiktaşlı futbolcu N’Sakala son sağlık durumu!

Beşiktaş forması giyen Fabrice N'Sakala, Gazitantep ile oynanan maçta yaşadığı sağlık sorunu sonrası gerek taraftarlar gerekse binlerce futbolsever tarafından araştırma konusu haline geldi. 31 Yaşındaki sol bek oyuncusunun henüz bilinmeyen bir sebeple rahatsızlandığı görüldü. Futbolcu sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sahadan çıkarıldı. Peki, Beşiktaşlı futbolcu Fabrice N'Sakala kimdir, sağlık durumu nasıl? İşte N'Sakala'nın sağlık durumuna ilişkin merak edilenler...