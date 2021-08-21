Fabrice N’Sakala kimdir, sağlık durumu nasıl? Gaziantep maçında rahatsızlanan Beşiktaşlı futbolcu N’Sakala son sağlık durumu!

Beşiktaş forması giyen Fabrice N'Sakala, Gazitantep ile oynanan maçta yaşadığı sağlık sorunu sonrası gerek taraftarlar gerekse binlerce futbolsever tarafından araştırma konusu haline geldi. 31 Yaşındaki sol bek oyuncusunun henüz bilinmeyen bir sebeple rahatsızlandığı görüldü. Futbolcu sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sahadan çıkarıldı. Peki, Beşiktaşlı futbolcu Fabrice N'Sakala kimdir, sağlık durumu nasıl? İşte N'Sakala'nın sağlık durumuna ilişkin merak edilenler...
N'SAKALA SAĞLIK DURUMU
Beşiktaş'ın Gaziantep FK'ya konuk olduğu mücadelede siyah-beyazlı ekibin deneyimli oyuncusu N'Sakala saha ortasında fenalaştı. Yıldız oyuncu ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ambulansla hastaneye götürülen N'Sakala'nın bilincinin açık olduğu öğrenildi.
N'Sakala'nın son durumu hakkında Beşiktaş'ın açıklaması şöyle:
"Futbol Takımımızın Gaziantep FK ile oynadığı müsabakada yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Fabrice Nsakala, bilinci açık bir şekilde tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir."
FABRİCE N'SAKALA KİMDİR?
Futbola Fransa'nın Troyes takımında başlayan N'Sakala 2013 yılında 420 bin Euro karşılığında Anderlecht'e transfer oldu. 2016'da Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'a kiralık olarak gelen başarılı sol bek oyuncusu ardından ise Beşiktaş SK'de forma giymeye başlamıştır.