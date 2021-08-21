Haberler Spor Haberleri Fabrice N'Sakala kimdir, sağlık durumu nasıl? Gaziantep maçında rahatsızlanan Beşiktaşlı futbolcu N'Sakala son sağlık durumu!
Giriş Tarihi: 21.8.2021 23:44 Son Güncelleme: 21.8.2021 23:45

Fabrice N'Sakala kimdir, sağlık durumu nasıl? Gaziantep maçında rahatsızlanan Beşiktaşlı futbolcu N'Sakala son sağlık durumu!

Fabrice N’Sakala kimdir, sağlık durumu nasıl? Gaziantep maçında rahatsızlanan Beşiktaşlı futbolcu N’Sakala son sağlık durumu!

Beşiktaş Gaziantep maçında az önce sahada bir anda fenalaşan futbolcu Fabrice N'Sakala sağlık durumu ile milyonların gündemine geldi. Sol Bek mevkisinde oynayan Kongolu futbolcu henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sahada bir anda geçirdiği sağlık probleminin ardından “Beşiktaşlı futbolcu Fabrice N'Sakala kimdir, sağlık durumu nasıl?” şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. İşte Beşiktaş Gaziantep maçında fenalaşan Fabrice N'Sakala son sağlık durumu ve detaylar...

Beşiktaş forması giyen Fabrice N'Sakala, Gazitantep ile oynanan maçta yaşadığı sağlık sorunu sonrası gerek taraftarlar gerekse binlerce futbolsever tarafından araştırma konusu haline geldi. 31 Yaşındaki sol bek oyuncusunun henüz bilinmeyen bir sebeple rahatsızlandığı görüldü. Futbolcu sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sahadan çıkarıldı. Peki, Beşiktaşlı futbolcu Fabrice N'Sakala kimdir, sağlık durumu nasıl? İşte N'Sakala'nın sağlık durumuna ilişkin merak edilenler...

N'SAKALA SAĞLIK DURUMU

Beşiktaş'ın Gaziantep FK'ya konuk olduğu mücadelede siyah-beyazlı ekibin deneyimli oyuncusu N'Sakala saha ortasında fenalaştı. Yıldız oyuncu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ambulansla hastaneye götürülen N'Sakala'nın bilincinin açık olduğu öğrenildi.

N'Sakala'nın son durumu hakkında Beşiktaş'ın açıklaması şöyle:

"Futbol Takımımızın Gaziantep FK ile oynadığı müsabakada yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Fabrice Nsakala, bilinci açık bir şekilde tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir."

FABRİCE N'SAKALA KİMDİR?

Futbola Fransa'nın Troyes takımında başlayan N'Sakala 2013 yılında 420 bin Euro karşılığında Anderlecht'e transfer oldu. 2016'da Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'a kiralık olarak gelen başarılı sol bek oyuncusu ardından ise Beşiktaş SK'de forma giymeye başlamıştır.

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Fabrice N'Sakala kimdir, sağlık durumu nasıl? Gaziantep maçında rahatsızlanan Beşiktaşlı futbolcu N'Sakala son sağlık durumu!
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