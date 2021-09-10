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Giriş Tarihi: 10.9.2021 19:16 Son Güncelleme: 10.9.2021 20:06

Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu! Yeni transfer kadroda yer aldı...

Beşiktaş’ın kamp kadrosu belli oldu! Yeni transfer kadroda yer aldı...

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı. Açıklanan kadroda yeni transfer Pjanic de yer aldı. Beşiktaş'ta 4 oyuncu kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın yarın oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı öncesi kamp kadrosu açıklandı. Açıklanan kamp kadrosunda yeni transferler olan Miralem Pjanic ve Can Bozdoğan da yer aldı.

ATİBA VE LARİN KADRODA YER ALMADI

Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncuları Atiba ve Cyle Larin, Milli takımdan geç döndükleri için Yeni Malatyaspor kadrosuna alınmadı.

Diğer yandan sakat olan Umut Meraş ve kırmızı kart cezalısı olan Salih Uçan da kadroda yer almadı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Georges-Kevin Nkoudou, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Rachid Ghezzal, Fabrice Nsakala, Welinton Souza Silva, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Güven Yalçın, Alex Teixeira.

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Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu! Yeni transfer kadroda yer aldı...
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