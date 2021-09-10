Beşiktaş’ın kamp kadrosu belli oldu! Yeni transfer kadroda yer aldı...

Beşiktaş'ın yarın oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı öncesi kamp kadrosu açıklandı. Açıklanan kamp kadrosunda yeni transferler olan Miralem Pjanic ve Can Bozdoğan da yer aldı.
ATİBA VE LARİN KADRODA YER ALMADI
Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncuları Atiba ve Cyle Larin, Milli takımdan geç döndükleri için Yeni Malatyaspor kadrosuna alınmadı.
Diğer yandan sakat olan Umut Meraş ve kırmızı kart cezalısı olan Salih Uçan da kadroda yer almadı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kadroda şu futbolcular bulunuyor:
Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Georges-Kevin Nkoudou, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Rachid Ghezzal, Fabrice Nsakala, Welinton Souza Silva, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Güven Yalçın, Alex Teixeira.