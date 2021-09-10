Beşiktaş’ın kamp kadrosu belli oldu! Yeni transfer kadroda yer aldı...

ATİBA VE LARİN KADRODA YER ALMADI

Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncuları Atiba ve Cyle Larin, Milli takımdan geç döndükleri için Yeni Malatyaspor kadrosuna alınmadı.

Diğer yandan sakat olan Umut Meraş ve kırmızı kart cezalısı olan Salih Uçan da kadroda yer almadı.