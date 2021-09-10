Son dakika: Şenol Güneş’ten sonra teknik direktör kim olacak? Rıza Çalımbay’dan itiraf...

"ADIMIN GEÇMESİ GURUR VERİCİ"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, adının milli takımla geçmesine ilişkin İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, kendisine gelen herhangi bir teklifin olmadığını belirterek, "Net bir şey yok, sadece ismim geçiyor. Milli takım teknik direktörlüğü için ismimin geçmesi benim adıma gurur verici ama şu an görüşme, arama gibi şeyler yok."