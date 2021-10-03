Son dakika: Volkan Demirel hem tepki gördü hem haklı bulundu! Rizespor-Galatasaray maçı sonrası çarpıcı yorum...

"AMERİKAN FUTBOLUNDAKİ GİBİ..."

Volkan Demirel'in yorumları şöyle...

"İlk pozisyonda, korner atılırken bir faul var. Diagne'nin koşusunda da Amerikan futbolundaki gibi ite kaka gitme var."

"Haydi hakem öyle yorumladı, VAR'daki hakemler ne yorumladı bunu sorgulamak lazım. Fenerbahçe'ye de olsa, aynı şeyi söylerdim."