Haberler Spor Haberleri Son dakika: Volkan Demirel hem tepki gördü hem haklı bulundu! Rizespor-Galatasaray maçı sonrası çarpıcı yorum...
Giriş Tarihi: 4.10.2021 00:11 Son Güncelleme: 4.10.2021 00:14

Son dakika: Volkan Demirel hem tepki gördü hem haklı bulundu! Rizespor-Galatasaray maçı sonrası çarpıcı yorum...

Son dakika: Volkan Demirel hem tepki gördü hem haklı bulundu! Rizespor-Galatasaray maçı sonrası çarpıcı yorum...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor, evinde Galatasaray'ı ağırladı. Oldukça olaylı ve heyecanlı geçen zorlu mücadele, sarı-kırmızılı ekibin 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi. 90+11'de Diagne'nin taşıdığı topta Morutan ile golü bulan Galatasaray, kritik deplasmandan 3 puanla ayrıldı. Maç sonunda yayıncı kuruluşta açıklamalarda bulanan eski futbolcu Volkan Demirel'in yorumları dikkat çekti. İşte son dakika haberinin detayları...

Süper Lig'de 8. hafta maçları Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmayla sona erdi. Son derece heyecanlı ve bol aksiyonlu geçen mücadele, Galatasaray'ın 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi. Başından sonuna kadar birçok tartışmalı pozisyonun olduğu karşılaşmaya, son saniye golü damga vurdu.

Maça golle başlayan sarı-kırmızılılar, haftalardır gol orucunda bulunan Mostafa Mohamed'in 5. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti.

Daha sonra üst üste iki golle skoru lehine çeviren Çaykur Rizespor, devre arasına 2-1 önde girmeyi başardı.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline alan Galatasaray, ikinci 45 dakikanın büyük bir bölümünü Çaykur Rizespor yarı sahasında geçirdi.

75. dakikada Mostafa Mohamed bir kez daha sahneye çıktı ve skoru eşitledi. Daha sonra penaltı kazanan Rizespor, Boldrin ile bu penaltı atışından yararlanamadı.

+8 dakika ilave edilen mücadele 90+11'e kadar uzadı ve Galatasaray, son saniyede galibiyeti getiren golü Morutan'ın ayağından buldu.

Oyuna sonradan dahil olan Mbaye Diagne'nin gol pozisyonunda iki rakibini ekarte ettiği anlar maçın en tartışmalı anı oldu.

Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Volkan Demirel, maç sonu yayınında Mbaye Diagne'nin rakiplerini çalımladığı sırada faul yaptığını belirtti.

"AMERİKAN FUTBOLUNDAKİ GİBİ..."

Volkan Demirel'in yorumları şöyle...

"İlk pozisyonda, korner atılırken bir faul var. Diagne'nin koşusunda da Amerikan futbolundaki gibi ite kaka gitme var."

"Haydi hakem öyle yorumladı, VAR'daki hakemler ne yorumladı bunu sorgulamak lazım. Fenerbahçe'ye de olsa, aynı şeyi söylerdim."

SOSYAL MEDYADA HEM TEPKİ GÖRDÜ HEM HAKLI BULUNDU

Volkan Demirel'in maç sonu yaptığı yorumlar, sosyal medyanın birinci gündem maddesi haline geldi. Eski futbolcunun yorumları, bazı taraftarlar tarafından haklı bulunurken bazı taraftarlar tarafından da tepki gördü.

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Son dakika: Volkan Demirel hem tepki gördü hem haklı bulundu! Rizespor-Galatasaray maçı sonrası çarpıcı yorum...
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