Son dakika: Volkan Demirel hem tepki gördü hem haklı bulundu! Rizespor-Galatasaray maçı sonrası çarpıcı yorum...

Süper Lig'de 8. hafta maçları Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmayla sona erdi. Son derece heyecanlı ve bol aksiyonlu geçen mücadele, Galatasaray'ın 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi. Başından sonuna kadar birçok tartışmalı pozisyonun olduğu karşılaşmaya, son saniye golü damga vurdu.
Maça golle başlayan sarı-kırmızılılar, haftalardır gol orucunda bulunan Mostafa Mohamed'in 5. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti.
Daha sonra üst üste iki golle skoru lehine çeviren Çaykur Rizespor, devre arasına 2-1 önde girmeyi başardı.
İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline alan Galatasaray, ikinci 45 dakikanın büyük bir bölümünü Çaykur Rizespor yarı sahasında geçirdi.
75. dakikada Mostafa Mohamed bir kez daha sahneye çıktı ve skoru eşitledi. Daha sonra penaltı kazanan Rizespor, Boldrin ile bu penaltı atışından yararlanamadı.
+8 dakika ilave edilen mücadele 90+11'e kadar uzadı ve Galatasaray, son saniyede galibiyeti getiren golü Morutan'ın ayağından buldu.
Oyuna sonradan dahil olan Mbaye Diagne'nin gol pozisyonunda iki rakibini ekarte ettiği anlar maçın en tartışmalı anı oldu.
Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Volkan Demirel, maç sonu yayınında Mbaye Diagne'nin rakiplerini çalımladığı sırada faul yaptığını belirtti.
"AMERİKAN FUTBOLUNDAKİ GİBİ..."
Volkan Demirel'in yorumları şöyle...
"İlk pozisyonda, korner atılırken bir faul var. Diagne'nin koşusunda da Amerikan futbolundaki gibi ite kaka gitme var."
"Haydi hakem öyle yorumladı, VAR'daki hakemler ne yorumladı bunu sorgulamak lazım. Fenerbahçe'ye de olsa, aynı şeyi söylerdim."