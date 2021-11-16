Dünyaya örnek bilardo tesisi açıldı

Dünya çapında benzerine az rastlanan Türkiye Bilardo Federasyonu Uluslararası Spor Kompleksi, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla kapılarını sporseverlere açtı. Federasyon merkezinin de bulunduğu 2 bin 500 metrekarelik bir alana kurulu bina, 500 seyirci kapasiteli 8 masanın yer aldığı turnuva salonuyla, genelde otel lobilerinde oynanan bilardoyu artık uluslararası düzeydeki merkezine taşıyacak. Dünya Kupası turnuvalarının yapılabileceği şekilde dizayn edilen merkezle ilgili olarak Federasyon Başkanı Ersan Ercan, "Yıllardır hayalini kurduğumuz tesise kavuşuyoruz. Yaklaşık 3 yıl önce bu projenin taslağını bir kâğıda çizmiştim. Bir sporcu olsam nasıl tesiste oynamak isterim diye hayal etmiştim. Bu tesisin dünyada çok fazla bir örneği yok. Çok mutlu ve gururluyuz" dedi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Ankara Milletvekilleri Ali İhsan Arslan, Asuman Erdoğan, Orhan Yeğin, Hacı Turan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MHP Sakarya Milletvekili ve Meclis Grup Başkan Vekili Muhammed Levent Bülbül, MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Gölbaşı İlçe Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, Dünya Bilardo Şampiyonu Semih Saygıner ile çok sayıda bürokrat ve vatandaş katıldı.

"GENÇLERİMİZİN ÖNÜNÜ AÇACAĞIZ"

"Gençlerimiz, spor geleceğimiz ve Ankara'nın geleceği için büyük bir projenin kazandırıldığını gözlemliyoruz" diyen Bakan Mehmet Kasapoğlu, "İnanıyorum ki bu tesis önemli müsabakalara ev sahipliği yapacak. Gençlerimiz için önemli vesilelere faydalı olacak. Ankara başkentimizin tüm ilçelerine hizmet etmek bu hizmeti paydaş olarak gördüğümüz belediyelerimiz ile yapmak büyük güç birliği. Ankara'da açılan tesisleri aktararak halkımızı milletimizi gençlerimizi eserle buluşturmanın heyecanı içindeyiz. Birer birer ektiğimiz tohumlarımız meyve vermeye başladı. Türkiye'nin dört bir yerinde olduğu gibi tesisleşme hamlelerimize devam edip açılışları gerçekleştirirken yeni hedefler koymaya da devam edeceğiz. Bu aziz millet her şeyin en iyisine layık. Bizler tıpkı bugün olduğu gibi el ele gönül gönüle vereceğiz. Milletimize hizmet yolunda eserlerimizin önünü ve gençlerimizin önünü açacağız. Bundan sonra da gençlerimiz sporcularımız aziz milletimiz için hiçbir hizmetten geri kalmayacağız" dedi.

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, "Yıllardır hayalini kurduğumuz tesise kavuşuyoruz. Yaklaşık 3 yıl önce bu projenin taslağını bir kâğıda çizmiştim. Bir sporcu olsam nasıl tesiste oynamak isterim diye hayal etmiştim. Bu tesisin dünyada çok fazla bir örneği yok. O açıdan çok mutlu ve gururluyuz." dedi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ise. "Gölbaşı'nın değerine değer katacak. Hem adaylığım sürecinde hem de başkanlığı Ersan Başkana bu güzel projeye ön ayak olduğu için teşekkür ediyorum. Bu tesisimizde uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapacak. Dünyada tek olan bir tesisi Gölbaşı'na kazandırdık. Dünya Bilardo şampiyonaları artık burada oynanacak." diye konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya tesiste emeği geçenlere teşekkür ederek "Bu kompleksi bizlere armağan eden başta Gençlik ve Spor bakanımız olmak üzere teşekkür ederim. Bir cümle ile bir konun altını çizmekte fayda var. Gölbaşımıza kazandırılan böyle bir uluslararası nitelikli tesisin cumhur ittifakı çalışması olduğunu görmemiz lazım. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin pandemi sonrası dünyada yaşanan krizleri dikkate aldığımızda Türkiye'nin pandemi dönemini dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar iyi yönettiğini ekonomiyi de iyi idare ettiğini ifade etmek istiyorum."

FEDERASYON BİNASI GÖLBAŞI'NA TAŞINDI

Türkiye Bilardo Federasyonu Uluslararası Spor Kompleksi, 2 katlı olarak 2 bin 500 metrekarelik bir alandan oluşuyor. Federasyon merkezinin de bulunduğu binada, personel odaları, yemekhane, dinlenme salonu, hakem odaları, soyunma odaları, kafeterya ve turnuva salonu yer alıyor. 8 masanın yer aldığı turnuva salonu, 500 seyirci kapasitesine sahip. Kompleks, Dünya Kupası turnuvalarının yapılabileceği şekilde dizayn edildi.