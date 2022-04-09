Jorge Jesus ile yüz yüze pazarlık!

Fenerbahçe'de bir yandan İsmail Kartal'ın gelecek sezon takımın başında devam edip etmemesi yönündeki tartışmalar devam ederken bir yandan da başkan Ali Koç, yabancı hoca arayışlarını sürdürüyor. Uzun süredir Joachim Löw ile temas halinde olan Başkan Koç'un geçen hafta içinde Lizbon'a sürpriz bir seyahat yaptığı kaydedildi. Portekiz basınından A Bola gazetesi, sarılacivertli kulüp başkanının, şu anda boşta olan Jorge Jesus ile buluştuğunu yazdı.
Nuno Paralvas imzalı haberde, lider Trabzonspor'un gerisinde kalan ve şampiyonluk yarışından kopan Fenerbahçe Başkanı'nın, Portekizli çalıştırıcıyı ikna etmek için yüz yüze görüşme yaptığı belirtildi.
2015 YILINDA DA İSTEMİŞTİ
Ali Koç'un, Jesus'a isteklerini sorduğu ve anlaşmanın sağlanması için şartlarını zorlayacağını bildirdiği ifade edildi. Ancak 67 yaşındaki teknik adamın, mayıs ayından önce gelen teklifleri değerlendirmeye almayacağını belirterek ikinci bir görüşme için kapıyı araladığı kaydedildi.
Haberin detayında Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adamı 2015 yılında da istediği fakat görüşmelerin olumlu sonuçlanmadığı aktarıldı.
JORGE JESUS KİMDİR?
24 Temmuz 1954 doğumlu Jesus, 17 farklı takımı çalıştırdı. Görev aldığı her ülkede en az bir kupa kazandı. En büyük başarısı ise 2018-19 sezonunda çalıştırdığı Flamengo ile ulaştığı Copa Libertadores zaferi. En son Benfica'da görev yaptı ve takımın başında 83 maça çıktı.
DERBİYE DOĞRU KONTRATAK BULAN DERBİYİ KAZANIR
FENERBAHÇE, son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik çizen Galatasaray'ı Kadıköy'de konuk edecek. İki takımın derbiye doğru istatistikleri bir hayli ilginç. İşte iki öne çıkan detaylar:
FENERBAHÇE sahasında 15 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlikle 28 puan toplarken
, dışarıda aynı grafiği çizerek benzer puanı aldı.
Galatasaray ise mabedinde 27, konuk olduğu maçlarda 14 puanı hanesine yazdırmayı
başardı.
HIZLI oyuncuları olan iki takım da kontrada tehlike yaratıyor.
Galatasaray 6 gol bulurken, F.Bahçe 5 kez ağları sarstı
ve bu istatistikte
ligin en iyi iki takımı oldu.
SARI-KIRMIZILILAR maçların ilk ve ikinci 45'lerin uzatmalarında demarolize oluyor. Galatasaray, bu şekilde kalesinde 7 gol görürken, Fenerbahçe tam tersi durumda.
Kanarya, sadece 1 gol yiyerek ligin de en ilginç istatistiğine imza attı.
ASLAN ilk yarının son çeyreğinde attığı 12 golle ağları en çok bulan takım kimliğine büründü. Kanarya ise en fazla 16-30 arasında gollerini fileleri yollarken, gollerin 11'ini bu zaman diliminde kaydetti.
LİGİN en çok penaltı kazanan (10) takımı olan Galatasaray sadece 6'sını atabilirken, yüzde 60 ile de gole çevirme oranında en kötüsü unvanını aldı.
Fenerbahçe ise 8 kez gittiği beyaz noktadan sadece 1 karavanayla döndü.
MAÇ başı 14.5 faule neden olan Kanarya, toplamda 63 sarı, 4 kırmızı kartla cezalandırıldı. Maç başına 12 faul yapan Galatasaray 73 sarı-3 kırmızı gördü.