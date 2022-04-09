Jorge Jesus ile yüz yüze pazarlık!

Fenerbahçe'de bir yandan İsmail Kartal'ın gelecek sezon takımın başında devam edip etmemesi yönündeki tartışmalar devam ederken bir yandan da başkan Ali Koç, yabancı hoca arayışlarını sürdürüyor. Uzun süredir Joachim Löw ile temas halinde olan Başkan Koç'un geçen hafta içinde Lizbon'a sürpriz bir seyahat yaptığı kaydedildi.Nuno Paralvas imzalı haberde, lider Trabzonspor'un gerisinde kalan ve şampiyonluk yarışından kopanAli Koç'un, Jesus'a isteklerini sorduğu ve anlaşmanın sağlanması için şartlarını zorlayacağını bildirdiği ifade edildi.Haberin detayında Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adamı 2015 yılında da istediği fakat görüşmelerin olumlu sonuçlanmadığı aktarıldı.24 Temmuz 1954 doğumlu Jesus, 17 farklı takımı çalıştırdı. Görev aldığı her ülkede en az bir kupa kazandı. En büyük başarısı ise 2018-19 sezonunda çalıştırdığı Flamengo ile ulaştığı Copa Libertadores zaferi. En son Benfica'da görev yaptı ve takımın başında 83 maça çıktı.FENERBAHÇE, son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik çizen Galatasaray'ı Kadıköy'de konuk edecek.FENERBAHÇE sahasında, dışarıda aynı grafiği çizerek benzer puanı aldı.Galatasaray isebaşardı.HIZLI oyuncuları olan iki takım da kontrada tehlike yaratıyor.ve bu istatistikteligin en iyi iki takımı oldu.SARI-KIRMIZILILAR maçların ilk ve ikinci 45'lerin uzatmalarında demarolize oluyor. Galatasaray, bu şekilde kalesinde 7 gol görürken,Kanarya, sadece 1 gol yiyerek ligin de en ilginç istatistiğine imza attı.ASLAN ilk yarının son çeyreğinde attığı 12 golle ağları en çok bulan takım kimliğine büründü. Kanarya ise en fazla 16-30 arasında gollerini fileleri yollarken, gollerin 11'ini bu zaman diliminde kaydetti.LİGİN en çok penaltı kazanan (10) takımı olanFenerbahçe ise 8 kez gittiği beyaz noktadan sadece 1 karavanayla döndü.MAÇ başı 14.5 faule neden olan